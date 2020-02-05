Rus.Postimees поддерживает празднование столетия йыхвиского футбола
Rus.Postimees поддерживает акцию футбольного клуба Jõhvi FC Phoenix, который объявил конкурс детских рисунков в честь столетия йыхвиского футбола. Rus.Postimees выступает медиапартнером конкурса и подготовил подарки для победителей и всех участников.
В этом году исполняется сто лет с момента, когда в Йыхви была создана первая футбольная команда, представлявшая город на республиканских соревнованиях. Самый крупный и самый успешный футбольный клуб Jõhvi FC Phoenix решил отметить юбилей серией мероприятий, которые будут длиться весь год. И первым из них станет конкурс детских рисунков.
Присылать свои работы можно до 5 марта 2020 по адресу электронной почты sergei@fcphoenix.ee
Главное условие участия - темой работ должны быть: Йыхви, футбол, столетие.
Rus.Postimees.ee поддерживает конкурс и юбилейные мероприятия столетия йыхвиского футбола. Для победителей конкурса рисунка уже приготовлены призы: спортивные часы, сумки и многое другое.
Торжественное награждение победителей пройдет в марте в Йыхвиском музее народного футбола. А сами рисунки, с помощью Rus.Postimees, лягут в основу…
В основу чего они лягут, а так же о том, какие еще сюрпризы ждут участников конкурса, вы узнаете очень скоро.