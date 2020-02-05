Rus.Postimees поддерживает празднование столетия йыхвиского футбола

В этом году исполняется сто лет с момента, когда в Йыхви была создана первая футбольная команда, представлявшая город на республиканских соревнованиях. Самый крупный и самый успешный футбольный клуб Jõhvi FC Phoenix решил отметить юбилей серией мероприятий, которые будут длиться весь год. И первым из них станет конкурс детских рисунков.

Присылать свои работы можно до 5 марта 2020 по адресу электронной почты sergei@fcphoenix.ee

Главное условие участия - темой работ должны быть: Йыхви, футбол, столетие.

Rus.Postimees.ee поддерживает конкурс и юбилейные мероприятия столетия йыхвиского футбола. Для победителей конкурса рисунка уже приготовлены призы: спортивные часы, сумки и многое другое.

Торжественное награждение победителей пройдет в марте в Йыхвиском музее народного футбола. А сами рисунки, с помощью Rus.Postimees, лягут в основу…