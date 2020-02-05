ФОТО ⟩ Подведены итоги конкурса на самый сверкающий двор Хааберсти

«Сверкающая рождественская инсталляция на фасаде дома на улице Туки и во дворе сделала краше весь район. Украшения и огоньки есть и во дворе, а со стороны улицы сверкали деревья и кустарник», - сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.

Дом - победитель конкурса. ФОТО: Haabersti Linnaosa Valitsus

Хозяйка самого сверкающего дома и двора Татьяна украшает свой двор с 2011 года, именно в этом году она переехала в Хааберсти. По словам Татьяны, с каждым годом украшений становится все больше и больше. Соседи Татьяны не раз выражали восхищение и благодарность за эту красоту.

Дом - победитель конкурса ФОТО: Haabersti Linnaosa Valitsus

«Рад, что среди нас есть те, кто ежедневно вносят свой вклад в благоустройство и внешний вид района», - сказал Ханимяги и добавил, что совместными усилиями можно сделать Хааберсти еще более привлекательным для нас всех.

Напомним, что в декабре был объявлен конкурс на самую красивую рождественскую инсталляцию двора в 2019 году. В конкурсе приняли участие семь кандидатов, из которых комиссия из трех человек выбрала победителя. При оценке учитывалось общее благоустройство и оформление инсталляции, насколько украшения вписываются в окружающую среду, украшены ли деревья и кустарники, наличие декоративных элементов и насколько использовались возможности данного места. Также оценивали стиль, оригинальность и находчивость. Комиссия единогласно решила, что двор на улице Туки радует своей красотой не только хозяина участка, но и всех окружающий и делает внешний вид района более привлекательным.