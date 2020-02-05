Евгения Медведева развеяла миф о пьющих фигуристах

Одна из главных героинь сериала регулярно употребляет алкоголь.

"После сериала Spinning Out многие у меня спрашивали, правда ли фигуристы пьют так много алкоголя. Напрямую спрашивали: "Евгения, а ты правда так много пьешь?" Видимо, люди сопоставляют: в сериале героиня идет к мечте, к Олимпийским играм, а я участвовала в Олимпийских играх. Героиня сериала чуть ли не каждый вечер приходила в бар и выпивала очень-очень много алкоголя. Это неправильно, и это неправда. Фигуристы себе такого не позволяют", - объяснила Медведева в Instagram.

По словам чемпионки, в спорте высших достижений вообще никто не позволяет себе настолько расслабиться. Когда атлеты готовятся к соревнованиям высокого уровня, они считают каждую калорию, чтобы улучшить свой результат.

"Нам даже в голову не приходит делать что-то разрушающее. Пожалуйста, не верьте интернету и всему, что показывают по телевизору. Реальность, в основном, абсолютно другая. Мы очень много работаем, любим свою работу и не будем руинить весь наработанный материал такими действиями. Здорово, что фигурное катание популяризируется, что про него стали снимать фильмы. Но за фигуристов мне заступиться захотелось", - добавила спортсменка.