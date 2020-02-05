Руководители Клиники ТУ выступили с очередным ультиматумом

Руководители клиники считают, что совет не понимает, что противостояние с командой непригодного по личным причинам для управления Ээлмяэ является не чем-то таким, что может произойти потом, это то, что уже происходит и длится в течение полутора лет.

«Прийт Ээлмяэ не может руководить Клиникой Тартуского университета, у него нет для этого ни навыков, ни знаний, ни личных данных и желания. Руководитель, который не хочет сотрудничать со своей командой, выражает безразличие и к своей собственной работе», - говорится в обращении.

Подписавшиеся под обращением отметили, что не выступают против обновления структуры клиники, срочных трудовых договоров или конкуренции за место руководителя подразделения.

В обращении говорится, что председатель совета считает приемлемым поведение, которое завело клинику в кризис, и единственным решением, как считают они, стало бы, что Прийт Ээлмяэ и Урмас Клаас взяли бы на себя ответственность за происходящее.

«Председатель правления должен уйти сразу. Это первое и неизбежное условие для восстановления трудового мира. Председатель совета должен подать в отставку и понести наказание, поскольку он не справляется со своей работой и оправдывает эмоционально насильственный стиль управления в клинике. Вина лежит на всем совете целиком. Совет не понял важность баланса между университетом и больницей, и не сделал ни одного разумного шага для его достижения»,- отметили руководящие работники клиники.

Поставил подпись

Руководитель Клиники внутренних болезней, декан медицинского факультета университета Маргус Лембер стал одним из тех, кто подписал обращение. Он подтвердил, что для подписантов важно, чтобы структурная реформа клиники произошла, но для этого определенные шаги должен предпринять и совет.

«Этому предшествует первый пункт: с нынешним председателем правления невозможно сотрудничать. Все эти планы реформы – хорошие и правильные, но это – следующие шаги», - сказал Лембер, добавив, что на прошедшем в пятницу заседании совета вопрос Прийта Ээлмяэ не обсуждался.

«Предположительно, вопрос председателя правления клиники даже не был включен в повестку дня, и не планировалось давать нам ответ», - сказал он. По словам Лембера, ответственность лежит на совете, а руководит им председатель.

Председатель совета Урмас Клаас после пятничного заседания совета отправил руководителям клиник извещение о том, что совет созвал рабочую группу по реформе структурного управления, и приглашение собраться 13 февраля, чтобы вместе обсудить вопрос: «Мы должны работать сообща, это очевидно».

Но уже вчера утром совет прочел в СМИ заявление руководителей клиник. Клаас заверил, что совет хорошо понимает, что в клинике возник кризис управления.