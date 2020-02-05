Руководители Клиники ТУ выступили с очередным ультиматумом

Вчера 19 руководителей Клиники Тартуского университета потеряли терпение и разослали открытое обращение, в котором потребовали, чтобы председатель совета клиники Урмас Клаас подал в отставку, поскольку не справляется со своей работой и оправдывает эмоционально насильственный стиль управления – к такому выводу они пришли, поскольку персональный вопрос председателя правления Прийта Ээлмаяэ даже не был принят к обсуждению, пишет Postimees.
Руководители клиники считают, что совет не понимает, что противостояние с командой непригодного по личным причинам для управления Ээлмяэ является не чем-то таким, что может произойти потом, это то, что уже происходит и длится в течение полутора лет.
«Прийт Ээлмяэ не может руководить Клиникой Тартуского университета, у него нет для этого ни навыков, ни знаний, ни личных данных и желания. Руководитель, который не хочет сотрудничать со своей командой, выражает безразличие и к своей собственной работе», - говорится в обращении.
Подписавшиеся под обращением отметили, что не выступают против обновления структуры клиники, срочных трудовых договоров или конкуренции за место руководителя подразделения.
В обращении говорится, что председатель совета считает приемлемым поведение, которое завело клинику в кризис, и единственным решением, как считают они, стало бы, что Прийт Ээлмяэ и Урмас Клаас взяли бы на себя ответственность за происходящее.
«Председатель правления должен уйти сразу. Это первое и неизбежное условие для восстановления трудового мира. Председатель совета должен подать в отставку и понести наказание, поскольку он не справляется со своей работой и оправдывает эмоционально насильственный стиль управления в клинике. Вина лежит на всем совете целиком. Совет не понял важность баланса между университетом и больницей, и не сделал ни одного разумного шага для его достижения»,- отметили руководящие работники клиники.
Поставил подпись
Руководитель Клиники внутренних болезней, декан медицинского факультета университета Маргус Лембер стал одним из тех, кто подписал обращение. Он подтвердил, что для подписантов важно, чтобы структурная реформа клиники произошла, но для этого определенные шаги должен предпринять и совет.
«Этому предшествует первый пункт: с нынешним председателем правления невозможно сотрудничать. Все эти планы реформы – хорошие и правильные, но это – следующие шаги», - сказал Лембер, добавив, что на прошедшем в пятницу заседании совета вопрос Прийта Ээлмяэ не обсуждался.
«Предположительно, вопрос председателя правления клиники даже не был включен в повестку дня, и не планировалось давать нам ответ», - сказал он. По словам Лембера, ответственность лежит на совете, а руководит им председатель.
Председатель совета Урмас Клаас после пятничного заседания совета отправил руководителям клиник извещение о том, что совет созвал рабочую группу по реформе структурного управления, и приглашение собраться 13 февраля, чтобы вместе обсудить вопрос: «Мы должны работать сообща, это очевидно».
Но уже вчера утром совет прочел в СМИ заявление руководителей клиник. Клаас заверил, что совет хорошо понимает, что в клинике возник кризис управления.
Председатель совета напомнил, что клиника является сетевой больницей, которая состоит из 17 клиник, 11 медицинских служб и 11 опорных служб, и все они подчиняются напрямую правлению. По его словам, такая модель правления нежизнеспособна. «Мы не может взваливать ответственность за случившееся только на Прийта Ээлмяэ лично»,- отметил Клаас, заверив, что совет говорил с Ээлмяэ о том, что он совершил ошибку, и Ээлмяэ сам это признал.
В середине января совет клиники и руководители клиник встречались, последние не согласились с тем, чтобы во встрече принял участие и председатель правления. Клаас выразил надежду на то, что руководство клиник теперь согласится с тем, чтобы Прийт Ээлмяэ принял участие во встрече 13 февраля. Кроме изменения структуры управления и кризиса управления нужно обсудить и другие вопросы, например, переговоры с Больничной кассой об объемах лечения и новых договорах.
«Если мы будем культивировать ссору, что у меня есть вопрос: кто будет вести эти переговоры? В каком положении, как переговорщики, мы окажемся, если мы сами этим ослабляем себя», - спросил Клаас.
Вчера Клаас говорил по телефону с министром социальных дел Танелем Кийком, ректором Тартуского университета Тоомасом Ассером, председателем правления клиники Прийтом Ээлмяэ, а также многими тартускими врачами и президентом Союза врачей. В ходе этих разговоров, по словам Клааса, он определил для себя, что изменения нужны и делается правильное дело: «Отойдем от слов, выберемся из песочницы! Будем говорить напрямую и примем за стол переговоров и председателя правления».
Подпись не поставил
Руководитель онкологической клиники Пеэтер Падрик уже раньше высказывал иную позицию, отличную от большинства руководителей клиник. К составлению опубликованного вчера обращения его не привлекли: «Я считаю, что руководители не должны исходить из группового мышления».
«Я считаю, что ведение дел в таком большом учреждении, сосредоточившись на личных особенностях одной персоны, неконструктивно», - сказал Падрик, который после возникновения кризиса встречался с председателем правления Прийтом Ээлмяэ, обсудил проблемы и пришел к выводу, что работать вместе возможно.
По оценке Падрика, на последнем заседании совет клиники сделал шаг в сторону решения проблемы, когда создал рабочую группу по структурной реформе.
SA Tartu Ülikooli Kliinikum (Фонд Клиника Тартуского университета)
Медицинское учреждение и учебная база медицинского образования
Учредители: Эстония, Тартуский университет и город Тарту
Правление: Прийт Ээлмяэ (председатель), Андрес Котсар, Марек Сеэр, Марет Тарк, Кати Корм
Совет: Урмас Клаас (председатель), Гарри Раагмаа, Владимир Шокман, Энну Сепп, Кристьян Вассиль, Марис Йессе, Маргус Лембер, Тынис Карки
Активные койко-места: 965
Работники: 4082
Клиники: анестезиология и интенсивное лечение, гематология-онкология, хирургия, гинекология, неврология, радиология, офтальмология, внутренних болезней, спортивной медицины и восстановительного лечения, кардиология, травматология и ортопедия, пульмонология, отоларингология, детская, дерматология, психиатрия и стоматология.