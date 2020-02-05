Таллинн планирует снести историческое деревянное здание в центре столицы

По данным Департамента охраны памятников старины, здание на Сакала, 14 остается одним из немногих фешенебельных деревянных буржуазных домов, сохранившихся в центре города, а уникальным его делают сохранившиеся оригинальные резные украшения на фасаде, а также интерьер, в котором сохранилась оригинальная планировка комнат, изразцовые печи, зеркальные потолки, деревянные лестницы и двери с металлической фурнитурой.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков ответил департаменту: «Согласно экспертной оценке, такие здания типа городской виллы с двумя большими квартирами в свое время были очень распространенными, а последнее сохранившееся в данном районе здание всегда кажется особенным, но это не должно повышать его ценность и служить достаточным основанием для отказа от завершения обновления уличного пространства, начатого десятилетия назад, и сохранения здания».