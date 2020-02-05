Путаница на топливном рынке довела заправочные сети Эстонии до нового конфликта

На топливном рынке в последние годы всё словно вверх ногами. С одной стороны, все ждут и боятся победного шествия электромобилей, которое принесет с собой зарядные устройства и вилки вместо бензоколонок. С другой стороны, в дизельное и бензиновое топливо необходимо добавлять все больше и больше биодобавок для достижения чрезмерно амбициозных климатических целей. В-третьих, появляется все больше участников, продающих альтернативные виды топлива - от сжиженного газа до биометана.

«Отнюдь не новость, что между членами нефтяного союза существуют разногласия, и членам ассоциации все труднее найти общий язык», - сказал также входящий в союз глава Alexela Айво Адамсон. Последнее разногласие было прошлой осенью, когда предметом спора стала статистика по биотопливу.

Последняя на данный момент ссора произошла, когда Эстонский нефтяной союз во главе с генеральным директором Мартом Рааматом направил в Министерство экономики письмо, в котором предложил увязать в будущем акциз на топливо с выбросами CO2.

В настоящее время, например, акцизы на дизельное, бензиновое и газообразное топливо основаны на политических решениях. Акцизы поднимаются здесь и там в основном с целью исполнения государственного бюджета. Количество CO2, выделяемое при сгорании топлива, игнорируется. Например: сжиженный газ, или LPG, при сжигании выделяет больше всего углекислого газа из всех видов автомобильного топлива, но его налоговая ставка почти в три раза ниже, чем у бензина.

Эстонский нефтяной союз хочет это изменить. По словам Раамата, вместо налоговых ставок, которые до сих пор брались с потолка, можно в дальнейшем опираться на два компонента: насколько велик экологический след топлива и сколько государство хочет заработать для бюджета.

Климатический компонент учитывал бы выбросы CO2. Сжиженный газ LPG в данном случае имел бы самый высокий уровень, далее - в порядке убывания - дизель, бензин и газ CNG. Поскольку выбросы углерода в биогазе равны нулю, они не будут иметь климатической составляющей.

Раамат был очень осторожен в своих замечаниях и неоднократно заверил Postimees, что их предложение вовсе не предполагает, что акцизы на топливо должны обязательно увеличиться: скорее, цель состоит в том, чтобы просто сделать налогообложение более понятным и прозрачным; чтобы продавцы и потребители топлива при принятии будущих решений и инвестиций знали, на чем основан налог. По словам Раамата, это также может повысить осведомленность людей о воздействии на климат сжигания того или иного топлива.

Это предложение, однако, вывело из себя главу Alexla Айво Адамсона. Он сказал, что информация Alexela не была услышана, а предложения компании были проигнорированы. Все это было сделано по инициативе конкурирующих продавцов топлива - Olerex и Neste, добавил Адамсон.