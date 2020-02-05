Путаница на топливном рынке довела заправочные сети Эстонии до нового конфликта

Лишь недавно Postimees писал, что Союз топливных фирм Эстонии, объединяющий крупных продавцов топлива, хочет проведения акцизной реформы. Несколько дней спустя активизировалась известная сеть заправочных станций, предложив отменить реформу, усмотрев в ней преследование интересов конкурентов.
На топливном рынке в последние годы всё словно вверх ногами. С одной стороны, все ждут и боятся победного шествия электромобилей, которое принесет с собой зарядные устройства и вилки вместо бензоколонок. С другой стороны, в дизельное и бензиновое топливо необходимо добавлять все больше и больше биодобавок для достижения чрезмерно амбициозных климатических целей. В-третьих, появляется все больше участников, продающих альтернативные виды топлива - от сжиженного газа до биометана.
«Отнюдь не новость, что между членами нефтяного союза существуют разногласия, и членам ассоциации все труднее найти общий язык», - сказал также входящий в союз глава Alexela Айво Адамсон. Последнее разногласие было прошлой осенью, когда предметом спора стала статистика по биотопливу.
Последняя на данный момент ссора произошла, когда Эстонский нефтяной союз во главе с генеральным директором Мартом Рааматом направил в Министерство экономики письмо, в котором предложил увязать в будущем акциз на топливо с выбросами CO2.
В настоящее время, например, акцизы на дизельное, бензиновое и газообразное топливо основаны на политических решениях. Акцизы поднимаются здесь и там в основном с целью исполнения государственного бюджета. Количество CO2, выделяемое при сгорании топлива, игнорируется. Например: сжиженный газ, или LPG, при сжигании выделяет больше всего углекислого газа из всех видов автомобильного топлива, но его налоговая ставка почти в три раза ниже, чем у бензина.
Эстонский нефтяной союз хочет это изменить. По словам Раамата, вместо налоговых ставок, которые до сих пор брались с потолка, можно в дальнейшем опираться на два компонента: насколько велик экологический след топлива и сколько государство хочет заработать для бюджета.
Климатический компонент учитывал бы выбросы CO2. Сжиженный газ LPG в данном случае имел бы самый высокий уровень, далее - в порядке убывания - дизель, бензин и газ CNG. Поскольку выбросы углерода в биогазе равны нулю, они не будут иметь климатической составляющей.
Раамат был очень осторожен в своих замечаниях и неоднократно заверил Postimees, что их предложение вовсе не предполагает, что акцизы на топливо должны обязательно увеличиться: скорее, цель состоит в том, чтобы просто сделать налогообложение более понятным и прозрачным; чтобы продавцы и потребители топлива при принятии будущих решений и инвестиций знали, на чем основан налог. По словам Раамата, это также может повысить осведомленность людей о воздействии на климат сжигания того или иного топлива.
Это предложение, однако, вывело из себя главу Alexla Айво Адамсона. Он сказал, что информация Alexela не была услышана, а предложения компании были проигнорированы. Все это было сделано по инициативе конкурирующих продавцов топлива - Olerex и Neste, добавил Адамсон.
Что отличает Alexela от всех других автозаправочных станций, так это то, что они в последние годы вложили значительные средства в альтернативные виды топлива. Они построили первые биогазовые заправочные станции в Эстонии, у них есть пять CNG-заправок, и столько же находятся на стадии планирования. Они открыли первую заправочную LNG-станцию в Прибалтике, а также внесли свой вклад в электрические зарядные устройства. Все эти инвестиции стоят миллионы евро.
Alexela считает предложение нефтяного союза многословным, необдуманным и неполным. По мнению компании, особенно опасно то, что, хотя предложение кардинально изменит рынок топлива и государственный бюджет, его финансовые последствия не были проанализированы.
Местами критика Alexela имеет довольно технический характер, но в широком смысле компанию беспокоит тот факт, что, согласно предложению нефтяного союза, все биотопливо освобождается от налогообложения. По словам Адамсона, это означает cитуацию, при которой отечественный биогаз будет облагаться таким же налогом, что и пальмовое масло, произведенное в Малайзии или Индонезии, хотя экологический след последнего значительно выше уже хотя бы из-за транспортировки. Alexela хочет получить преимущество именно для метана отечественного производства.
Кроме того, Адамсону не нравится идея облагать газообразное топливо, такое как LPG, CNG и LNG, слишком высоким налогом по сравнению с более загрязняющими ископаемыми видами топлива. Поэтому, по словам Адамсона, люди и не заинтересованы в переходе с бензина и дизельного топлива на газообразное топливо.
«Необходимо принять во внимание, что в первую очередь нужно создать рынок и потребление газообразного топлива, и уже тогда ископаемый природный газ можно будет постепенно заменить биометаном, который нейтрален для климата», - пояснил он.
Главе нефтяного союза Марту Раамату критика со стороны Alexela осталась непонятной, тем более что последняя одобрила первоначальное предложение на встрече. Что касается фискального анализа, его Раамат не поддержал, поскольку это предложение не имело прямого бюджетного влияния. «Все участники согласились с этим объяснением», - отметил Раамат.
Более поздние претензии Alexela не были добавлены к первоначальному обращению, потому что Раамат уже отправил свое письмо.
Лидер ассоциации подчеркнул, что он понимает проблемы климатической политики, но достижение целей должно быть технологичным и климатически нейтральным, а газообразному топливу нельзя по умолчанию отдавать приоритет над другими видами топлива. В то же время в первоначальном предложении дверь оставлена приоткрытой: Эстония все еще имеет значительную возможность стимулировать производство и потребление отечественного биотоплива, в частности в транспортном секторе.