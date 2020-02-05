В SEB рассказали, в каких городах Эстонии берут больше всего малых кредитов

По данным банка SEB, около 65% людей, берущих малые кредиты, живут за пределами крупных городов (Таллинн, Тарту, Нарва, Пярну). 33% из них – это женщины со средним доходом и низким уровнем обязательств, чуть более 30% – мужчины, уровень обязательств которых тоже не очень высокий. Около 17% клиентов, берущих малые кредиты, являются иноязычными жителями Эстонии с доходом ниже среднего. Всего в Эстонии почти 60% активного населения (в возрасте от 18 до 75 лет) хотя бы раз в жизни брали малый кредит.