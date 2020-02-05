Ср, 5.02.2020
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  • Галерея: продается квартира с зеленым саксофонистом и, если повезет, с роскошной кроватью

Галерея: продается квартира с зеленым саксофонистом и, если повезет, с роскошной кроватью

Эта квартира одно время предлагалась внаем, и было жаль, что она не продается: уж больно хорош интерьер. Но в настоящий момент ее выставили на продажу, что и обнаружил портал Kodustiil.

Трехкомнатная квартира площадью 66,6 м2 находится в квартале Ротерманна, в доме R14, она отделана по последнему слову дизайна интерьера, а особое очарование придают ей фрагменты стен из красного кирпича.

В распоряжении покупателя остается чудесная кухонная мебель и встроенная бытовая техника. Остальная мебель - по договоренности. Интересно, оставит ли продавец в квартире огромную фигуру музыканта, выполненную из стабилизированных растений, и поистине королевскую кровать?

Парковка - под домом. Если стало интересно, то с подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ. ​

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