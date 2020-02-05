Судьбу второй пенсионной ступени теперь решит президент Кальюлайд

«В последние месяцы было проведено несколько анализов пенсионной реформы, и мы не планируем заказывать еще один», - объяснил советник президента по коммуникациям Таави Линнамяэ.

На этой неделе президент основательно ознакомится с направленными ей законопроектом и анализом проекта.

«Она встретилась с бывшими канцлерами юстиции и председателями Верховного суда, обсудила этот вопрос с экспертами, и, безусловно, мы также обсудим этот вопрос с правительством», - сказал Линнамяэ, добавив, что канцелярия президента обладает конституционной компетенцией.

Президент не позднее 13 февраля примет решение, является ли Закон о пенсионной реформе как таковой конституционным. «Глава государства не за или против какого-либо закона, его роль заключается в том, чтобы сохранить правовое пространство Эстонии в рамках конституции», - отметил Линнамяэ.

По его словам, в этом анализе президент основывается прежде всего и исключительно на Конституции и ее возможном нарушении. «Нет никаких оснований говорить о политическом вето, глава государства не будет его рассматривать», - подтвердил Линнамяэ.

Президент должна либо обнародовать закон 13 февраля, либо отправить его обратно в Рийгикогу.