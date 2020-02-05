Swedbank обратился к клиентам с предупреждением

В ночь на четверг, 6 февраля, могут быть сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает в среду банк на своем сайте.
В ночь на четверг с 00:00 до 04:30 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.
Банкс приносит извинения за возможные неудобства, и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.
Круглосуточно информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.