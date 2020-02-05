WADA уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022, утверждает Sports.ru.
«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN Sports со ссылкой на репортера канала.
В конце января стало известно о том, что WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
РФС не получал уведомлений от WADA относительно возможного отстранения сборной России от участия в ЧМ-2022.
«Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на чемпионате мира 2022 года», – сообщили в пресс-службе РФС.