WADA уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN Sports со ссылкой на репортера канала.

В конце января стало известно о том, что WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

РФС не получал уведомлений от WADA относительно возможного отстранения сборной России от участия в ЧМ-2022.