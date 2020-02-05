Налоговый департамент советует: проверьте, необходимо ли вам подавать налоговую декларацию

«Налоговые декларации не нужно подавать тем, чей общий доход не превышает 6000 евро в год, а также тем, кто использовал безналоговый доход в течение года по установленной ставке и у кого нет других доходов для декларирования и расходов, которые могут быть вычтены», - сообщила в среду в пресс-релизе руководитель отдела налогов департамента MTA Эвелин Лийвамяги.

Если у человека нет обязанности декларировать, но он хочет воспользоваться налоговыми льготами, например, в связи с оплатой обучения, процентами по ипотечному кредиту и т. д., то налоговую декларацию необходимо предоставить.

«Клиенты смогут просматривать данные о налоговых льготах, предоставленные MTA, с начала периода подачи деклараций», - подчеркнула Лийвамяги.

Проценты по жилищным кредитам, затраты на обучение, подарки и пожертвования могут быть вычтены из доходов на сумму до 1200 евро. Вычеты не могут превышать 50 процентов налогооблагаемого в Эстонии лица за тот же налоговый период.