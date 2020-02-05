Ср, 5.02.2020
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CAS рассмотрит дела российских биатлонисток с двухлетним опозданием

(FILES) This file photo taken on July 21, 2016 shows a sign of the Court of Arbitration for Sport (CAS) on July 21, 2016 at the headquarters in Lausanne. The Court of Arbitration for Sport said on August 3 that a "record" 18 appeals have been launched, mainly involving Russian doping bans, ahead of the Rio Games. At least 11 appeals involved Russian athletes excluded from the Games after the report by Canadian lawyer Richard McLaren which said the Russian government organised doping at major events. / AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 и 3 марта рассмотрит допинговые дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову – серебра эстафеты, Вилухину – серебряных медалей эстафеты и спринта.

Как сообщается в пресс-релизе CAS, слушания по делу биатлонисток пройдут в начале марта. Все спортсменки уже завершили карьеры, поэтому суд не рассматривал апелляции, поданные в январе 2018-го, в ускоренном порядке.

Помимо апелляции в CAS, спортсменки подали иск в суд Нью-Йорка на информатора Григория Родченкова за клевету.

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