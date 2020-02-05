CAS рассмотрит дела российских биатлонисток с двухлетним опозданием

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову – серебра эстафеты, Вилухину – серебряных медалей эстафеты и спринта.

Как сообщается в пресс-релизе CAS, слушания по делу биатлонисток пройдут в начале марта. Все спортсменки уже завершили карьеры, поэтому суд не рассматривал апелляции, поданные в январе 2018-го, в ускоренном порядке.