«Им что, все можно?»: жителя Ласнамяэ возмутила припаркованная на тротуаре машина налоговиков

По его словам, чуть позже он увидел в сообществе EZ-дуны публикацию, где люди активно обсуждали фотографию данного автомобиля. «Раз это вызвало такой большой интерес со стороны народа, может, вы сможете узнать у налоговиков, с какой целью они припарковали свою машину посреди тротуара? Им что, все можно? Простых смертных за такое нарушение оштрафуют!» - сообщил он.