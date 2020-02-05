Ср, 5.02.2020
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  • «Им что, все можно?»: жителя Ласнамяэ возмутила припаркованная на тротуаре машина налоговиков

«Им что, все можно?»: жителя Ласнамяэ возмутила припаркованная на тротуаре машина налоговиков

Сотрудник Налогово-таможенного департамента.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

«Заметил вчера недалеко от дома – улица Муху в Ласнамяэ – припаркованный на тротуаре автомобиль Налогово-таможенного департамента. Повозмущался себе под нос, а потом задумался, что они вообще тут делают ранним утром», - написал читатель Rus.Postimees.

По его словам, чуть позже он увидел в сообществе EZ-дуны публикацию, где люди активно обсуждали фотографию данного автомобиля. «Раз это вызвало такой большой интерес со стороны народа, может, вы сможете узнать у налоговиков, с какой целью они припарковали свою машину посреди тротуара? Им что, все можно? Простых смертных за такое нарушение оштрафуют!» - сообщил он.