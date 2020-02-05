Ср, 5.02.2020
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  • Конкурс среди поступающих в первые классы элитных школ Таллинна доходит до 10 человек на место

Конкурс среди поступающих в первые классы элитных школ Таллинна доходит до 10 человек на место

Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

В большей части столичных школ с общегородским набором, так называемых элитных школ, закончился прием документов для поступления в первый класс и началось тестирование. Конкурс достигает 10 человек на место, передает Rus.ERR.

Таллиннский английский колледж примет в следующем учебном году в первые классы 48 учеников, но на тестирование, которое проходит на этой неделе, зарегистрировалось 443 ребенка.

В Таллиннской реальной школе конкурс тоже составляет девять человек на место. Конкурс среди желающих поступить в класс с общегородским набором Таллиннская 21-й школы составляет 10 человек на место.

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