Конкурс среди поступающих в первые классы элитных школ Таллинна доходит до десяти человек на место

В большей части столичных школ с общегородским набором, так называемых элитных школ, закончился прием документов для поступления в первый класс и началось тестирование. Конкурс достигает десяти человек на место, передает Rus.ERR.
Таллиннский английский колледж примет в следующем учебном году в первые классы 48 учеников, но на тестирование, которое проходит на этой неделе, зарегистрировалось 443 ребенка.
В Таллиннской реальной школе конкурс тоже составляет девять человек на место. Конкурс среди желающих поступить в класс с общегородским набором Таллиннской 21-й школы составляет 10 человек на место.