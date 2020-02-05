Министерство образования лишило лицензии общеобразовательную школу

Школа Краби – это частная школа, которая с 2017 года имела срочную лицензию на проведение обучения в основной школе. В декабре прошлого года Министерство образования провело в учебном заведении государственную проверку, целью которой было оценить, отвечает ли деятельность школы по обучению и воспитанию установленным для учебных заведений требованиям. В ходе проверки были выявлены серьезные проблемы в учебной и воспитательной работе, которые касались квалификации работающих в школе учителей, продолжительности и объема уроков, организации нестационарного обучения, а также поддержки учеников с особыми образовательными потребностями. При аннулировании лицензии на деятельность исходили не только из недостатков, но их совместного влияния и объемов, что не позволяет предлагать отвечающее государственным стандартам образование. Министерство не получило от школы подтверждение того, что ситуацию смогут решить, например, школа не предоставила описание запланированной деятельности для восстановления упущений по учебной работе вместе с указанием временных рамок. В возникшей ситуации, единственно верным решением министерство посчитало прекратить давать общее образование в Школе Краби.

Возможность для обучения в школах, отвечающих государственным стандартам, для прежних учеников Школы Краби, министерство найдет в сотрудничестве с местными самоуправлениями, в которых, согласно прописке, проживают дети, учившиеся в этой школе. Поставлена цель договориться о продолжении образования для каждого ученика, при необходимости задействовав специалистов Rajaleidja, и предложив финансовую поддержку школам, в которые ученики перейдут на обучение. Также министерство планирует встретиться с родителями.

Обеспечение качества системы образования Эстонии предполагает, что в каждой общеобразовательной школе учебная и воспитательная работа отвечает государственным стандартам: работа школы, дающей основное образование, должна быть сравнима с другими школами Эстонии и позволять ученикам продолжить обучение на том же уровне в другой школе. Частные общеобразовательные школы обогащают образовательный ландшафт Эстонии, но нельзя идти на компромисс в отношении качества образования ни для одного учебного заведения, вне зависимости от формы собственности. В случае если школа не может обеспечить ученикам право на получение качественного образования, школа не выполняет своей задачи, а потому не может работать как учебное заведение.