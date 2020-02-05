Ср, 5.02.2020
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Эксперт: благодаря WhatsApp злоумышленники могут красть файлы с компьютера

Смартфон.

ФОТО: Peter Byrne/PA Wire/PA Images

Специалист по Javascript и безопасности Гал Вейцман из PerimeterX раскрыл технические подробности нескольких серьезных уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp.

Речь идет о недочетах в безопасности десктопных клиентов WhatsApp на Windows и macOS, а также веб-версии WhatsApp Web. Эти уязвимости позволяют злоумышленнику получить доступ к файлам на компьютере пользователя, просто отправив специально созданное сообщение, пишет Ixbt.com.

Дыра в безопасности дает разрешение на чтение в локальной файловой системе Windows и macOS. Использование уязвимостей Вейцман описал в блоге PerimeterX. 

Благодаря WhatsApp злоумышленники могут красть файлы с компьютера
 

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, пользователям WhatsApp стоит следить за сообщениями, которые больше похожи на часть кода, чем на обычный текст, а также не открывать подозрительные ссылки, присланные с неизвестных учетных записей. 

Впрочем, достаточно просто проверить версию приложения и обновить его до самой свежей. Представитель WhatsApp уже сообщил журналистам, что описанные Вейцманом уязвимости были закрыты в середине декабря.

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