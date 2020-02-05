Эксперт: благодаря WhatsApp злоумышленники могут красть файлы с компьютера

Речь идет о недочетах в безопасности десктопных клиентов WhatsApp на Windows и macOS, а также веб-версии WhatsApp Web. Эти уязвимости позволяют злоумышленнику получить доступ к файлам на компьютере пользователя, просто отправив специально созданное сообщение, пишет Ixbt.com.

Дыра в безопасности дает разрешение на чтение в локальной файловой системе Windows и macOS. Использование уязвимостей Вейцман описал в блоге PerimeterX.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, пользователям WhatsApp стоит следить за сообщениями, которые больше похожи на часть кода, чем на обычный текст, а также не открывать подозрительные ссылки, присланные с неизвестных учетных записей.