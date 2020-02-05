Предпродажный ремонт приносит скорее убытки, чем выгоду

Домовладельцы, планирующие какие-либо пристройки и переделки в своем доме, не должны спешить. Лучше, наоборот, взять тайм-аут и внести коррективы в свои будущие намерения и действия. Выяснилось: если вы в ближайшем будущем планируете продавать дом и этим ремонтом желаете увеличить его стоимость, то первое, что вам необходимо сделать - это забыть о ремонте.

По словам экспертов, покупатели жилья предпочитают заплатить за дом, который они могут переделать по своему усмотрению. Какие-то пристройки, изменение планировки или не соответствующий их вкусу выбор дизайна интерьера могут оставить потенциальных покупателей не только равнодушными, но даже вызовут отрицательные эмоции, пишет idealhome.co.uk.