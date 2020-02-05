Предпродажный ремонт приносит скорее убытки, чем выгоду

Домовладельцы, планирующие какие-либо пристройки и переделки в своем доме, не должны спешить. Лучше, наоборот, взять тайм-аут и внести коррективы в свои будущие намерения и действия. Выяснилось: если вы в ближайшем будущем планируете продавать дом и этим ремонтом желаете увеличить его стоимость, то первое, что вам необходимо сделать - это забыть о ремонте.
По словам экспертов, покупатели жилья предпочитают заплатить за дом, который они могут переделать по своему усмотрению. Какие-то пристройки, изменение планировки или не соответствующий их вкусу выбор дизайна интерьера могут оставить потенциальных покупателей не только равнодушными, но даже вызовут отрицательные эмоции, пишет idealhome.co.uk.
Есть случаи, когда сделавшие ремонт продавцы недвижимости не только не выигрывали в деньгах, но и наоборот - теряли значительные суммы.