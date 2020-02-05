В Тарту мужчина спас соседа из горящей квартиры

В 00.53 в центр тревоги поступило сообщение, что в одной из квартир дома на бульваре Каунасе в Тарту горит диван, сообщил BNS в среду пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, обнаруживший пожар сосед помог жильцу квартиры покинуть ее и приступил к тушению дивана. Спасатели окончательно ликвидировали пожар.