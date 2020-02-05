В Тарту сосед спас мужчину из горящей квартиры

В ночь на среду в Тарту уснувший с зажженной сигаретой мужчина поджег диван, но сосед помог ему выбраться из горящей квартиры.
В 00.53 в центр тревоги поступило сообщение, что в одной из квартир дома на бульваре Каунасе в Тарту горит диван, сообщил BNS в среду пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, обнаруживший пожар сосед помог жильцу квартиры покинуть ее и приступил к тушению дивана. Спасатели окончательно ликвидировали пожар.
В этот раз мужчина и квартира избежали серьезного ущерба благодаря быстрой и умелой реакции соседа. В помещениях не было дымового датчика.
В год в Эстонии при пожарах погибает около 40 человек. Половина пожаров с человеческими жертвами начинается из-за неосторожного курения, в домах погибших, как правило, отсутствуют исправные дымовые датчики, сообщил пресс-секретарь.