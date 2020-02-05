Елена Глебова ушла в декрет: в ледовый холл «Тондираба» требуется новый руководитель

Столичные власти объявили открытый конкурс на замещение временно вакантной должности заведующего спортивным центром «Тондираба». Его бессменный руководитель Елена Глебова с 1 февраля ушла в декретный отпуск.
«Конечно же, я вернусь на этот пост, но понятно, что прожить ближайшие полтора-два года без руководителя ледовый холл не сможет», - сказала Rus.ERR в среду, 5 февраля, Елена Глебова.
Прием заявлений от кандидатов на пост директора спортцентра продлится до 24 февраля. От соискателей в числе прочего требуется наличие высшего образования, опыт руководящей работы и ориентирование в мире спора, с победителем конкурса будет заключен срочный трудовой договор.