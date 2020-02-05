Ср, 5.02.2020
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Skoda показала первые изображения гибридной Octavia RS

Логотип Skoda.

ФОТО: Margus Ansu

Компания Skoda опубликовала первые изображения гибридной версии «заряженной» Octavia с приставкой RS. Модель, как ожидается, дебютирует на мартовском автосалоне в Женеве.

С дебюта первой Octavia с форсированным мотором и приставкой RS в названии прошло ровно 20 лет. В 2020 году Skoda впервые сделала гибридную версию «заряженной» модели. В семействе традиционно будут лифтбек и универсал, которые можно отличить по черной решетке радиатора, увеличенными воздухозаборниками и небольшими задними спойлерами, пишет Motor.

Кроме того, в компании впервые раскрыли информацию о силовой установке будущей модели. Ее суммарная отдача составит 245 лошадиных сил — столько же выдавал обычный двухлитровый турбомотор предыдущей Octavia RS. Аналогичная мощность будет и у соплатформенного бензин-электрического хот-хэтча Volkswagen Golf GTE. Так что модели, вероятнее всего, разделят силовую установку.

Официальная премьера «заряженной» Octavia состоится 3 марта на Женевском моторшоу. К 2021 году автомобиль должен появиться у европейских дилеров — по данным пресс-офиса Skoda в Германии, Великобритании и Швейцарии каждая пятая проданная Octavia была в RS-версии.

Изображения новинки можно посмотреть по данной ссылке.

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