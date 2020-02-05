Полиция ищет пропавшего в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна

Бьёрн ушел из отеля на улице Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону Старого города. Так как мужчина не вернулся в отель к запланированному времени второго февраля, об этом сообщили в полицию.

Полиция проверила записи расположенных в центре города видеокамер и установила маршрут движения мужчины от отеля до кругового перекрестка Виру, после этого направление его движения неизвестно. В медицинских учреждениях его нет.

Когда он уходил из отеля, на нем была темная куртка с капюшоном, красный свитер, голубые джинсы и бежевые ботинки. Его рост 190 см, он среднего телосложения. У него голубые глаза, светлые волосы, он носит очки. Мужчина говорит на немецком и английском языках, по-эстонски он не говорит.

Полиция просит всех, кто видел Бьерна, позвонить по номеру 112 или 612 3000.