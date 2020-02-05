Пропавшего 38-летнего Бьёрна в последний раз видели в районе порта Ноблесснер

Бьёрн ушел из отеля на улице Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону Старого города. Так как 2 февраля он не вернулся в отель к назначенному времени, об этом сообщили в полицию.

В четверг, 6 февраля, руководитель службы превенции и ведения производств Елена Мирошниченко сообщила, что по записям камер видеонаблюдения полиция установила маршрут Бьерна ночью 31 января в центре Таллинна. "Ночью он посетил несколько увеселительных заведений в старом городе и Пыхья-Таллинна. В ночь на первое февраля он прибыл в район порта Ноблесснер, после этого информации о его месторасположении отсутствует, - рассказывает Мирошниченко. - Мы проверяем сейчас записи камер в этом районе, чтобы установить возможное направление его движения. Кроме того, сотрудники Таллиннского кордона на катере проверят акваторию порта".

Когда он уходил из отеля, на нем были темная куртка с капюшоном, красный свитер, голубые джинсы и бежевые ботинки. Его рост 190 см, он среднего телосложения. У него голубые глаза, светлые волосы, он носит очки. Мужчина говорит на немецком и английском языках, по-эстонски он не говорит.

Полиция просит всех, кто видел Бьерна, позвонить по номеру 112 или 612 3000.