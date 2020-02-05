Картина дня: обыски в офисах BMA, призыв Налогово-таможенного департамента и дальнейшая судьба пенсионной реформы

Налоговый департамент советует: проверьте, необходимо ли вам подавать налоговую декларацию

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) рекомендует до подачи декларации о доходах проверить использование в прошлом году необлагаемого дохода, поскольку, возможно, подавать налоговую декларацию вам и не потребуется. Читать далее...

По подозрению в нарушении международных санкций проведены обыски в Риге и Таллинне

По подозрению в нарушении международных санкций латвийская Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела во вторник несколько обысков в Риге и Таллинне, сообщили агентству BNS в СГБ. Читать далее...

Присвоившая сотни тысяч евро глава эстонской нефтяной фирмы отправится за решетку

Покинувшая международную нефтяную компанию Daxin из-за самовольных сделок бывшая глава эстонской дочерней фирмы Ольга Козловская отправится на шесть месяцев в тюрьму за подделку документов и присвоение собственности. Читать далее...

Судьбу второй пенсионной ступени теперь решит президент Кальюлайд

Принятый на прошлой неделе Рийгикогу законопроект о переводе второй пенсионной ступени на добровольную основу дошел до президента. У Керсти Кальюлайд есть десять дней, чтобы дать свою оценку. В то же время, она не планирует заказывать отдельную оценку законности пенсионной реформы. Читать далее...

Министерство образования лишило лицензии общеобразовательную школу

Сегодня Министерство образования и науки лишило лицензии на деятельность Школу Краби, расположенную в волости Рыуге. Общеобразовательную школу впервые в истории лишили лицензии по результатам государственного надзора, сообщило министерство. Читать далее...

Директора детсада освободили от должности несмотря на противостояние родителей

В октябре столичный детсад Яана Поска отпраздновал свой 95-й день рождения. У возглавлявшей детсад последние 30 лет Хельве-Аннела Ыйсма настроение было не праздничное, поскольку на тот момент она знала, что, скорее всего, не сможет продолжить работу на занимаемой ею должности. Читать далее...

Олимпийский бассейн со спа-центром в Ласнамяэ построят к 2025 году

Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт и представитель Tondiraba Ujula OÜ Танель Самуэль подписали договор об установлении права на застройку, который позволит построить в Ласнамяэ на улице Варраку спортивный и водный центр, в котором будет также бассейн, соответствующий олимпийским нормам, передает пресс-служба таллиннской Горуправы. Читать далее...

Конкурс среди поступающих в первые классы элитных школ Таллинна доходит до десяти человек на место

В большей части столичных школ с общегородским набором, так называемых элитных школ, закончился прием документов для поступления в первый класс и началось тестирование. Конкурс достигает десяти человек на место. Читать далее...

Путаница на топливном рынке довела заправочные сети Эстонии до нового конфликта

Лишь недавно Postimees писал, что Союз топливных фирм Эстонии, объединяющий крупных продавцов топлива, хочет проведения акцизной реформы. Несколько дней спустя активизировалась известная сеть заправочных станций, предложив отменить реформу, усмотрев в ней преследование интересов конкурентов. Читать далее...

Рейтинги партий: поддержка реформистов начала расти

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка Партии реформ начала расти после небольшого спада, который продлился с конца прошлого года до середины января. Читать далее...

Руководители Клиники ТУ выступили с очередным ультиматумом