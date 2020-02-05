Картина дня: обыски в офисах BMA, призыв Налогово-таможенного департамента и крушение самолета в Турции

В большей части столичных школ с общегородским набором, так называемых элитных школ, закончился прием документов для поступления в первый класс и началось тестирование. Конкурс достигает десяти человек на место. Читать далее...

Путаница на топливном рынке довела заправочные сети Эстонии до нового конфликта

Лишь недавно Postimees писал, что Союз топливных фирм Эстонии, объединяющий крупных продавцов топлива, хочет проведения акцизной реформы. Несколько дней спустя активизировалась известная сеть заправочных станций, предложив отменить реформу, усмотрев в ней преследование интересов конкурентов. Читать далее...

Рейтинги партий: поддержка реформистов начала расти

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка Партии реформ начала расти после небольшого спада, который продлился с конца прошлого года до середины января. Читать далее...

Руководители Клиники ТУ выступили с очередным ультиматумом

Вчера 19 руководителей Клиники Тартуского университета потеряли терпение и разослали открытое обращение, в котором потребовали, чтобы председатель совета клиники Урмас Клаас подал в отставку, поскольку он не справляется со своей работой и оправдывает эмоционально насильственный стиль управления. К такому выводу они пришли, поскольку персональный вопрос председателя правления Прийта Ээлмяэ даже не обсуждался. Читать далее...

Российские инспекторы контроля над вооружением провели оценку 1-ой пехотной бригады

Делегация в составе из трех офицеров центра контроля над вооружением Российской Федерации посетила вчера 1-ю пехотную бригаду в местах ее расположения с целью проведения оценки названного подразделения в рамках исполнения Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Смотрите галерею здесь.

Предприниматель вернет городу заброшенное здание у Ратушной площади Нарвы

Десять лет назад город Нарва без конкурса передал право застройки на участок по адресу Рюйтли, 8 компании Euroekspert Grupp. Владелец компании Андрей Дмитриев планировал построить общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. При этом в самом колледже говорили, что даже не знали об этом проекте. Позже предприниматель решил строить не общежитие, а гостиницу, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Теперь, спустя десять лет, Андрей Дмитриев возвращает участок городу. Читать далее...

«Мне так больно, пожалуйста, помогите!»

Незадолго до полудня подвыпившая компания едет на синем автомобиле по шоссе Пярну-Яагупи-Калли. В машине - трое мужчин и женщина, которая в этот раз за рулем. Ремнями безопасности все пренебрегли. Машину заносит на скользкой дороге и она врезается в дерево. Читать далее...

Эстонская фирма купила четыре самолета Boeing у авиакомпании airBaltic

Эстонская компания по обслуживанию самолетов Magnetic MRO, принадлежащая китайской Hangxin Aviation, купила четыре самолета Boeing 737 Classic у авиакомпании airBaltic. Читать далее...

Осужденный в Эстонии за шпионаж россиянин может досрочно выйти из тюрьмы

Осужденный в Эстонии за шпионаж 42-летний гражданин России Илья Тихановский может досрочно выйти из тюрьмы под электронное наблюдение. Читать далее...

Фото: вот как выглядит только что открывшийся в Таллинне контейнерный отель

За короткий срок на эстонском гостиничном ландшафте появилось два «первых» : на прошлой неделе в Таллинне открылся первый капсульный хостел, а начиная с воскресенья в районе Теллискиви можно посетить контейнерный отель, расположенный в старом локомотивном депо. Читать далее...

Посредством Smart-ID можно будет подписывать документы

Новая версия программного обеспечения DigiDoc4 ID позволяет подписывать документы как с помощью идентификационной карты и mobiil-ID так и посредством Smart-ID, сообщает Департамент государственной инфосистемы (RIA). Читать далее...

Составлен рейтинг самых дорогих стран мира: смотрите, где в нем оказалась Эстония!

Американское издание CeoWorld Magazine опубликовало рейтинг самых дорогих стран для жизни. Эстония в нем заняла 50-е место из 132, расположившись между Уругваем и Кувейтом. Таким образом, Эстония является самой дорогой для проживания страной из 15 бывших советских республик. Читать далее...

«Везли как картошку»: россияне рассказали об эвакуации из Китая без еды и туалета