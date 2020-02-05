Картина дня: обыски в офисах BMA, призыв Налогово-таможенного департамента и крушение самолета в Турции

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Налоговый департамент советует: проверьте, необходимо ли вам подавать налоговую декларацию
Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) рекомендует до подачи декларации о доходах проверить использование в прошлом году необлагаемого дохода, поскольку, возможно, подавать налоговую декларацию вам и не потребуется. Читать далее...
Десятки тысяч людей получили от государства беспроцентный кредит
В прошлом году больше положенного не облагаемого налогом дохода использовали 6,8 процента, то есть 68 500 человек, которые получили в общей сложности от государства 13 миллионов беспроцентного кредита, который придется в этом году вернуть. То есть в среднем получатель дохода должен государству 190 евро. Читать далее...
По подозрению в нарушении международных санкций проведены обыски в Риге и Таллинне
По подозрению в нарушении международных санкций латвийская Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела во вторник несколько обысков в Риге и Таллинне, сообщили агентству BNS в СГБ. Читать далее...
В Стамбуле после посадки самолет развалился на части и загорелся
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После посадки самолет развалился на части и загорелся. Читать далее...
Присвоившая сотни тысяч евро глава эстонской нефтяной фирмы отправится за решетку
Покинувшая международную нефтяную компанию Daxin из-за самовольных сделок бывшая глава эстонской дочерней фирмы Ольга Козловская отправится на шесть месяцев в тюрьму за подделку документов и присвоение собственности. Читать далее...
Судьбу второй пенсионной ступени теперь решит президент Кальюлайд
Принятый на прошлой неделе Рийгикогу законопроект о переводе второй пенсионной ступени на добровольную основу дошел до президента. У Керсти Кальюлайд есть десять дней, чтобы дать свою оценку. В то же время, она не планирует заказывать отдельную оценку законности пенсионной реформы. Читать далее...
Министерство образования лишило лицензии общеобразовательную школу
Сегодня Министерство образования и науки лишило лицензии на деятельность Школу Краби, расположенную в волости Рыуге. Общеобразовательную школу впервые в истории лишили лицензии по результатам государственного надзора, сообщило министерство. Читать далее...
Директора детсада освободили от должности несмотря на противостояние родителей
В октябре столичный детсад Яана Поска отпраздновал свой 95-й день рождения. У возглавлявшей детсад последние 30 лет Хельве-Аннела Ыйсма настроение было не праздничное, поскольку на тот момент она знала, что, скорее всего, не сможет продолжить работу на занимаемой ею должности. Читать далее...
Олимпийский бассейн со спа-центром в Ласнамяэ построят к 2025 году
Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт и представитель Tondiraba Ujula OÜ Танель Самуэль подписали договор об установлении права на застройку, который позволит построить в Ласнамяэ на улице Варраку спортивный и водный центр, в котором будет также бассейн, соответствующий олимпийским нормам, передает пресс-служба таллиннской Горуправы. Читать далее...
Конкурс среди поступающих в первые классы элитных школ Таллинна доходит до десяти человек на место
В большей части столичных школ с общегородским набором, так называемых элитных школ, закончился прием документов для поступления в первый класс и началось тестирование. Конкурс достигает десяти человек на место. Читать далее...
Путаница на топливном рынке довела заправочные сети Эстонии до нового конфликта
Лишь недавно Postimees писал, что Союз топливных фирм Эстонии, объединяющий крупных продавцов топлива, хочет проведения акцизной реформы. Несколько дней спустя активизировалась известная сеть заправочных станций, предложив отменить реформу, усмотрев в ней преследование интересов конкурентов. Читать далее...
Рейтинги партий: поддержка реформистов начала расти
Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка Партии реформ начала расти после небольшого спада, который продлился с конца прошлого года до середины января. Читать далее...
Руководители Клиники ТУ выступили с очередным ультиматумом
Вчера 19 руководителей Клиники Тартуского университета потеряли терпение и разослали открытое обращение, в котором потребовали, чтобы председатель совета клиники Урмас Клаас подал в отставку, поскольку он не справляется со своей работой и оправдывает эмоционально насильственный стиль управления. К такому выводу они пришли, поскольку персональный вопрос председателя правления Прийта Ээлмяэ даже не обсуждался. Читать далее...
Российские инспекторы контроля над вооружением провели оценку 1-ой пехотной бригады
Делегация в составе из трех офицеров центра контроля над вооружением Российской Федерации посетила вчера 1-ю пехотную бригаду в местах ее расположения с целью проведения оценки названного подразделения в рамках исполнения Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Смотрите галерею здесь.
Предприниматель вернет городу заброшенное здание у Ратушной площади Нарвы
Десять лет назад город Нарва без конкурса передал право застройки на участок по адресу Рюйтли, 8 компании Euroekspert Grupp. Владелец компании Андрей Дмитриев планировал построить общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. При этом в самом колледже говорили, что даже не знали об этом проекте. Позже предприниматель решил строить не общежитие, а гостиницу, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Теперь, спустя десять лет, Андрей Дмитриев возвращает участок городу. Читать далее...
«Мне так больно, пожалуйста, помогите!»
Незадолго до полудня подвыпившая компания едет на синем автомобиле по шоссе Пярну-Яагупи-Калли. В машине - трое мужчин и женщина, которая в этот раз за рулем. Ремнями безопасности все пренебрегли. Машину заносит на скользкой дороге и она врезается в дерево. Читать далее...
Эстонская фирма купила четыре самолета Boeing у авиакомпании airBaltic
Эстонская компания по обслуживанию самолетов Magnetic MRO, принадлежащая китайской Hangxin Aviation, купила четыре самолета Boeing 737 Classic у авиакомпании airBaltic. Читать далее...
Осужденный в Эстонии за шпионаж россиянин может досрочно выйти из тюрьмы
Осужденный в Эстонии за шпионаж 42-летний гражданин России Илья Тихановский может досрочно выйти из тюрьмы под электронное наблюдение. Читать далее...
Фото: вот как выглядит только что открывшийся в Таллинне контейнерный отель
За короткий срок на эстонском гостиничном ландшафте появилось два «первых» : на прошлой неделе в Таллинне открылся первый капсульный хостел, а начиная с воскресенья в районе Теллискиви можно посетить контейнерный отель, расположенный в старом локомотивном депо. Читать далее...
Посредством Smart-ID можно будет подписывать документы
Новая версия программного обеспечения DigiDoc4 ID позволяет подписывать документы как с помощью идентификационной карты и mobiil-ID так и посредством Smart-ID, сообщает Департамент государственной инфосистемы (RIA). Читать далее...
Составлен рейтинг самых дорогих стран мира: смотрите, где в нем оказалась Эстония!
Американское издание CeoWorld Magazine опубликовало рейтинг самых дорогих стран для жизни. Эстония в нем заняла 50-е место из 132, расположившись между Уругваем и Кувейтом. Таким образом, Эстония является самой дорогой для проживания страной из 15 бывших советских республик. Читать далее...
«Везли как картошку»: россияне рассказали об эвакуации из Китая без еды и туалета
Эвакуированные из Китая граждане РФ остались в шоке от транспортировки на военно-транспортных самолетах в карантин в Тюмени. Им не предоставили ни питание, ни теплые вещи, ни возможности справить нужду по-человечески. Читать далее...