В Пыхья-Таллинне будет построен современный центр здоровья

В Пыхья-Таллиннском центре здоровья будет 4700 м2 отапливаемой площади, к которой добавится еще расположенная на нулевом этаже парковка на 20 мест. Здание Пыхья-Таллиннского центра сопоставимо с открывшимся в 2018 году Мустамяэским центром здоровья, который также принадлежит Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, Пыхья-Таллиннский центр здоровья станет самым современным медицинским учреждением в городе.

«Речь идет о самом долгожданном объекте в Пыхья-Таллинне. Учитывая быстрое развитие и рост населения в нашем районе, новая поликлиника нам просто необходима. К ее открытию город обратит особое внимание на графики общественного транспорта и условия парковки в окрестностях нового центра здоровья, чтобы обеспечить всем удобный доступ», - сказал Ярвелайд.

«Наряду с семейными врачами в Пыхья-Таллиннском центре здоровья будут принимать различные врачи-специалисты – например, эндокринолог, педиатр, ухо-горло-нос, врач-терапевт, хирург, уролог, дерматолог. Также будет открыт прием медицинских сестер и акушерок. Также планируется уделить внимание душевному состоянию людей и организовать прием психиатра и психолога», - заметила заведующая отделом амбулаторного лечения Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аннели Кару.

Также в новой поликлинике будут работать врачи и медсестры, специализирующиеся на восстановительном лечении, а также физиотерапевт и массажист.

На сегодняшний день многие специалисты, работавшие в Коплиской поликлинике, уже прекратили прием и временно переехали в другие медицинские учреждения. Например, с начала февраля прием жителей Таллинна, не имеющих медицинской страховки, ведется в Ныммеском центре здоровья по адресу ул. Яама, 11. Стоматологи переехали в Центр здоровья Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 179) и в Пельгулиннаский роддом (ул. Сыле, 23).

В помещениях роддома будут в дальнейшем принимать и завершающие свою работу в Коплиской поликлинике семейные врачи. При этом более точную информацию пациенты могут узнать, обратившись к своему семейному врачу.

Для того, чтобы подыскать для новой поликлиники подходящее имя, в прошлом году совместными усилиями Западно-Таллиннской центральной больницы и управы Пыхья-Таллинна был проведен опрос, принять участие в котором можно было как в интернете, так и заполнив бумажную анкету.

В результате с большим отрывом победило предложение назвать новое медицинское учреждение «Пыхья-Таллиннским центром здоровья». Также предлагались варианты «Центр здоровья Пельгулинна» и «Коплиский центр здоровья».

Строительство Пыхья-Таллиннского центра здоровья финансируется из средств, выделенных фондами Евросоюза, а также из бюджета Западно-Таллиннской центральной больницы.

График строительства Пыхья-Таллиннского центра здоровья