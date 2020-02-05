В Пыхья-Таллинне будет построен современный центр здоровья

В марте начнется снос здания расположенной на ул. Сыле Коплиской поликлиники. Строительство на том же месте нового Пыхья-Таллиннского центра здоровья намечено завершить уже осенью будущего года, а прием пациентов планируется начать не позднее декабря.
В Пыхья-Таллиннском центре здоровья будет 4700 м2 отапливаемой площади, к которой добавится еще расположенная на нулевом этаже парковка на 20 мест. Здание Пыхья-Таллиннского центра сопоставимо с открывшимся в 2018 году Мустамяэским центром здоровья, который также принадлежит Ляэне-Таллиннской центральной больнице.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, Пыхья-Таллиннский центр здоровья станет самым современным медицинским учреждением в городе.
«Речь идет о самом долгожданном объекте в Пыхья-Таллинне. Учитывая быстрое развитие и рост населения в нашем районе, новая поликлиника нам просто необходима. К ее открытию город обратит особое внимание на графики общественного транспорта и условия парковки в окрестностях нового центра здоровья, чтобы обеспечить всем удобный доступ», - сказал Ярвелайд.
«Наряду с семейными врачами в Пыхья-Таллиннском центре здоровья будут принимать различные врачи-специалисты – например, эндокринолог, педиатр, ухо-горло-нос, врач-терапевт, хирург, уролог, дерматолог. Также будет открыт прием медицинских сестер и акушерок. Также планируется уделить внимание душевному состоянию людей и организовать прием психиатра и психолога», - заметила заведующая отделом амбулаторного лечения Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аннели Кару.
Также в новой поликлинике будут работать врачи и медсестры, специализирующиеся на восстановительном лечении, а также физиотерапевт и массажист.
На сегодняшний день многие специалисты, работавшие в Коплиской поликлинике, уже прекратили прием и временно переехали в другие медицинские учреждения. Например, с начала февраля прием жителей Таллинна, не имеющих медицинской страховки, ведется в Ныммеском центре здоровья по адресу ул. Яама, 11. Стоматологи переехали в Центр здоровья Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 179) и в Пельгулиннаский роддом (ул. Сыле, 23).
В помещениях роддома будут в дальнейшем принимать и завершающие свою работу в Коплиской поликлинике семейные врачи. При этом более точную информацию пациенты могут узнать, обратившись к своему семейному врачу.
Для того, чтобы подыскать для новой поликлиники подходящее имя, в прошлом году совместными усилиями Западно-Таллиннской центральной больницы и управы Пыхья-Таллинна был проведен опрос, принять участие в котором можно было как в интернете, так и заполнив бумажную анкету.
В результате с большим отрывом победило предложение назвать новое медицинское учреждение «Пыхья-Таллиннским центром здоровья». Также предлагались варианты «Центр здоровья Пельгулинна» и «Коплиский центр здоровья».
Строительство Пыхья-Таллиннского центра здоровья финансируется из средств, выделенных фондами Евросоюза, а также из бюджета Западно-Таллиннской центральной больницы.
График строительства Пыхья-Таллиннского центра здоровья
- Проектировочные работы: до конца 2019 года
- Завершение работы Коплиской поликлиники: февраль 2020
- Снос старого здания: март-апрель 2020
- Начало строительства нового здания: июнь 2020
- Ориентировочное завершение строительства: сентябрь 2021