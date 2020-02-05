Ср, 5.02.2020
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Составлен рейтинг самых дорогих стран мира: смотрите, где в нем оказалась Эстония!

Hullud päevad

ФОТО: Liis Treimann

Американское издание CeoWorld Magazine опубликовало рейтинг самых дорогих стран для жизни. Эстония в нем заняла 50-е место из 132, расположившись между Уругваем и Кувейтом.

Таким образом, Эстония является самой дорогой для проживания страной из 15 бывших советских республик.

Лидер рейтинга ― Швейцария, за ней идут Норвегия, Исландия, Япония и Дания. Также в топ-10 попали Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Латвия в этом рейтинге заняла 58-е место, а Литва - 66-е. Россия заняла 82-е место, уступив Польше, но обойдя Ботсвану.

Белоруссия и Украина попали на 101-ю и 107-ю строчки соответственно. Замыкают список Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

При составлении рейтинга учитывались стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и услуги (транспорт, походы в кафе, интернет, коммунальные услуги), а также покупательная способность населения.

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