Составлен рейтинг самых дорогих стран мира: смотрите, где в нем оказалась Эстония!

Американское издание CeoWorld Magazine опубликовало рейтинг самых дорогих стран для жизни. Эстония в нем заняла 50-е место из 132, расположившись между Уругваем и Кувейтом.
Таким образом, Эстония является самой дорогой для проживания страной из 15 бывших советских республик.
Лидер рейтинга ― Швейцария, за ней идут Норвегия, Исландия, Япония и Дания. Также в топ-10 попали Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.
Латвия в этом рейтинге заняла 58-е место, а Литва - 66-е. Россия заняла 82-е место, уступив Польше, но обойдя Ботсвану.
Белоруссия и Украина попали на 101-ю и 107-ю строчки соответственно. Замыкают список Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.
При составлении рейтинга учитывались стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и услуги (транспорт, походы в кафе, интернет, коммунальные услуги), а также покупательная способность населения.