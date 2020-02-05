Составлен рейтинг самых дорогих стран мира: смотрите, где в нем оказалась Эстония!

Таким образом, Эстония является самой дорогой для проживания страной из 15 бывших советских республик.

Лидер рейтинга ― Швейцария, за ней идут Норвегия, Исландия, Япония и Дания. Также в топ-10 попали Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Латвия в этом рейтинге заняла 58-е место, а Литва - 66-е. Россия заняла 82-е место, уступив Польше, но обойдя Ботсвану.

Белоруссия и Украина попали на 101-ю и 107-ю строчки соответственно. Замыкают список Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.