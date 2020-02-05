Исследование: жители Таллинна довольны жизнью

Мэр отметил, что исследования с 2003 года отражают удовлетворенность горожан. «Это дает нам возможность отслеживать тенденции и динамику, а также позволяет сравнить, как изменяются мнения и оценки, даваемые людьми, – сказал Кылварт. – Радует, что тенденции имеют скорее позитивный характер – результаты опроса показывают, что 90% таллинцев довольны жизнью. Конечно, не во всем это зависит от города, но, полагаю, что город смог создать необходимую основу общей удовлетворенности».

Для большинства жителей столицы первостепенное значение в жизни имеют близкие люди, но и удовлетворенность городом и жилой средой в своем районе остается стабильно высокой. 80% ответивших отметили, что Таллинн является для них наиболее предпочтительной жилой средой, что подтверждает и постоянно возрастающее число горожан. 93% таллинцев нравится их дом, 91% считает свое место жительства безопасным.

С ростом экономического благополучия возросло и число людей, у которых за последний год не возникало серьезных экономических проблем – так ответили 80% опрошенных. Однако стоит отметить, что у 16% участников опроса такие трудности существуют.

Таллинцы больше всего гордятся Старым городом, радует их и то, что город расположен у моря. Самым ценным в районе проживания считаются близость к природе, наличие парков и зеленых насаждений. Довольны люди также и названиями улиц и обозначением номеров домов, организацией вывоза отходов, освещением улиц и чистотой воздуха.

«Для меня важнее всего, что люди довольны состоянием и количеством детских игровых площадок, однако это не означает, что все потребности удовлетворены, - сказал мэр. – Мы занимаемся реконструированием старых игровых площадок и строительством новых – это один из важных городских приоритетов этого года, но радует, что уже сделанное принято хорошо».

Более 80% высоко оценивает состояние общественного транспорта. Люди, в сравнении с прошлыми годами, стали чаще отдавать предпочтение общественному транспорту, а число тех, кто совсем не использует его сократилось. Также горожане вполне довольны состоянием крупных магистралей и обстановкой на дорогах с точки зрения пешеходов.

«Разумеется, город интересует и критическое мнение горожан, это важный материал для планирования развития города, – сказал мэр. – Выяснилось, что наиболее критично горожане оценивают условия для парковки в центре города, наличие общественных туалетов и их состояние, а также зимний уход за внутриквартальными дорогами, количество велодорожек и парковок для автомобилей и условия для парковки велосипедов рядом с домом. Для пересмотра нормативов парковки обсуждение планируется провести уже на этой неделе».

Наконец, мэр отметил и то обстоятельство, что 70% опрошенных ответили, что таллинцы слишком мало улыбаются. Чтобы исправить эту ситуацию, потрудиться придется всем горожанам.