Охранник G4S спас от смерти двух человек

Вчера в 15:15 центр управления G4S получил сигнал от датчика дыма и угарного газа Nublu, который был установлен в одной из квартир в волости Эльва (Тартумаа).

Туда отправили патруль G4S, который прибыл на место происшествия в течение 15 минут после получения центром управления информации о тревоге. Уже в подъезде чувствовался запах дыма. К охраннику подошли соседи, которые сообщили, что в квартире могут находиться люди. Один из жильцов стал звонить в центр тревоги, в это же время охранник проник в квартиру на втором этаже, в которой был дым.

На плите в кухне он увидел подгоревшую кастрюлю. Охранник выключил плиту, убрал кастрюлю и открыл окна. Затем он заметил в спальне двух спящих людей, быстро открыл балконную дверь и вывел мужчину с женщиной на свежий воздух. По словам сотрудника G4S, оба были сонными, пьяными и надышавшимися угарным газом.

Охранник передал скорой помощи двух пострадавших людей средних лет. Прибывшие на место происшествия спасатели еще раз на всякий случай проверили все помещения.