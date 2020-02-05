Важное новшество: посредством Smart-ID можно будет подписывать документы

"В прошлом году мы заключили договорное соглашение с поставщиком услуг Smart-ID - компанией SK ID Solutions, а затем приступили к разработке поддержки программного обеспечения Smart-ID",- сообщил в пресс-релизе начальник отдела электронной идентификации RIA Марк Эрлих.

«У нас хорошее сотрудничество с RIA, и это отличный подарок на день рождения именно к трехлетию Smart-ID», - сказала коммерческий директор по дополнительным услугам SK ID Solutions Лийза Лукин.

В программном обеспечении DigiDoc4 пользователи Smart-ID, создавшие учетную запись после 8 ноября 2018 года, смогут проставлять цифровую подпись классифицируемую как подпись от руки. Причина в том, что с этой даты Smart-ID был включен в список поставщиков квалифицированных подписей. Чтобы подписать существующую учетную запись, необходимо удалить учетную запись Smart-ID и создать новую учетную запись.

В DigiDoc4 обычные пользователи могут проставить разумное количество подписей через Smart-ID бесплатно, а бизнес-клиенты должны подписать контракт с SK ID Solutions, чтобы использовать DigiDoc4 Smart-ID. По умолчанию Smart-ID может быть подписан только с помощью эстонского личного идентификационного кода. Заключившие договоры пользователи могут также подписывать личными идентификационными кодами Латвии и Литвы.