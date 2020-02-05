Галерея ⟩ Российские инспекторы контроля над вооружением провели оценку 1-ой пехотной бригады

«Взятое на себя международное обязательство являются дополнительной задачей для подразделений бригады и оказывает влияние на их ежедневные действия. В то же время Эстония считает очень важным прозрачность и очень высоко оценивает принципы сотрудничества в рамках Венского документа», - сказал старший офицер сил обороны подполковник Пеэтер Кыйв.

Проведение оценки началось с брифинга командира бригады полковника Вахура Каруса относительно 1-ой пехотной бригады, затем в ходе посещения подразделений инспекторы смогли увидеть используемую бригадой технику и системы вооружения. Целью оценки контроля над вооружением является укрепление доверия и безопасности между государствами-участниками ОБСЕ. Доклад об итогах посещения будет передаваться всем государствам-участникам ОБСЕ.

В прошлом году инспекторы по контролю над вооружением Сил обороны Эстонии провели оценку Вооруженных сил Российской Федерации и инспекцию подразделений Вооруженных сил Украины. Проводились наблюдения учений в Белоруссии и Финляндии. Также эстонцы принимали участие в инспекциях под руководством других стран НАТО.