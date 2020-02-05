Стала известна судьба заразившейся коронавирусом туристки из Китая, которая попала в финскую больницу

Речь идет о единственном подтвержденном случае заражения коронавирусом в Финляндии.

В здравоохранительном округе Лапландии сообщают, что результаты последних анализов, взятых у больной, оказались негативными. Состояние пациентки оценивается как хорошее, и у нее больше нет никаких симптомов инфекции.

По словам главного врача-инфекциониста Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, в общей сложности в зоне риска заражения коронавирусом оказался 21 человек. 14 из них находятся на карантине, часть – в Центральной больнице Лапландии в Рованиеми, часть – в домашних условиях в Инари.