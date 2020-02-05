Ср, 5.02.2020
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  • Стала известна судьба заразившейся коронавирусом туристки из Китая, которая попала в финскую больницу

Стала известна судьба заразившейся коронавирусом туристки из Китая, которая попала в финскую больницу

Медицинские работники.

ФОТО: Wan Sc/Utuku/Ropi/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Туристка из Китая, которая находилась на карантине из-за заражения коронавирусом, выписана из Центральной больницы Лапландии в Рованиеми, передает Yle.

Речь идет о единственном подтвержденном случае заражения коронавирусом в Финляндии.

В здравоохранительном округе Лапландии сообщают, что результаты последних анализов, взятых у больной, оказались негативными. Состояние пациентки оценивается как хорошее, и у нее больше нет никаких симптомов инфекции.

По словам главного врача-инфекциониста Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, в общей сложности в зоне риска заражения коронавирусом оказался 21 человек. 14 из них находятся на карантине, часть – в Центральной больнице Лапландии в Рованиеми, часть – в домашних условиях в Инари.

По словам Броаса, карантин, вероятно, снимут либо в субботу, либо в понедельник.

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