Галерея ⟩ Вот как выглядит только что открывшийся в Таллинне контейнерный отель

В новом контейнерном отеле в качестве номеров используются 84 морских контейнера из Азии, которые ранее активно использовались в грузоперевозках.

Использование морских контейнеров в новой функции согласуется с принципами «зеленого» мышления компании Hektor Design, которая также не использует в отеле одноразовые моющие средства в отеле (вместо этого приобретаются моющие средства в многоразовых канистрах), сортирует отходы по группам (бумага, упаковка, био, домашнее хозяйство) и планирует закупить оборудование для переработки биоотходов в удобрения.

Все 84 номера отеля имеют одинаковую структуру: кровать в номере площадью 15 квадратных метров, небольшая рабочая зона и ванный уголок. Хотя в отеле приветствуют и детей, менеджер по маркетингу Маргит Йыеранд отметила, что они не могут позиционировать себя как отель для семейного отдыха. Зато с собой можно брать домашних животных.