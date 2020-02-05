В Таллинне выставлен на продажу легендарный ресторан быстрого питания

Как пишет Kodustiil , у заинтересованных появилась уникальная возможность купить запатентованный в 1993 году товарный знак Söögiplats. Ресторан, который находится на улице Пунане в Ласнамяэ, работает с 2005 года и имеет постоянную клиентуру, договоры поставок, разработанное меню и технологию продаж.

В объявлении отмечается, что продается действующий бизнес и арендный договор ресторана быстрого питания Söögiplats. Ежемесячная арендная плата за функционирующую на сдаваемой в аренду площади (100,6 квадратных метров) точку общепита составляет 1000 евро, включая налог с оборота. В покупную цену входит все оборудование для кухни и бара, а также вся мебель. Коммунальные расходы летом составляют 400 евро, а в зимние месяцы - около 700 евро.