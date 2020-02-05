Ср, 5.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллинне выставлен на продажу легендарный ресторан быстрого питания

В Таллинне выставлен на продажу легендарный ресторан быстрого питания

Söögiplats

ФОТО: KV.EE

Расположенный в одном из спальных районов Таллинна ресторан быстрого питания Söögiplats ищет нового владельца.

Как пишет Kodustiil, у заинтересованных появилась уникальная возможность купить запатентованный в 1993 году товарный знак Söögiplats. Ресторан, который находится на улице Пунане в Ласнамяэ, работает с 2005 года и имеет постоянную клиентуру, договоры поставок, разработанное меню и технологию продаж.

Söögiplats

ФОТО: KV.EE

В объявлении отмечается, что продается действующий бизнес и арендный договор ресторана быстрого питания Söögiplats. Ежемесячная арендная плата за функционирующую на сдаваемой в аренду площади (100,6 квадратных метров) точку общепита составляет 1000 евро, включая налог с оборота. В покупную цену входит все оборудование для кухни и бара, а также вся мебель. Коммунальные расходы летом составляют 400 евро, а в зимние месяцы - около 700 евро.

Söögiplats

ФОТО: KV.EE

За Söögiplats придется заплатить 33 000 евро. Подробнее с этим предложением можно ознакомиться на сайте недвижимости KV.EE.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ