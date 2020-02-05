Осужденный в Эстонии за шпионаж россиянин может досрочно выйти из тюрьмы

Как сообщила в среду агентству «Интерфакс» пресс-служба Тартуского уездного суда, против рассмотрения прошения Тихановского об условно-досрочном освобождении не возражали ни Тартуская тюрьма, ни прокуратура. Судебное постановление будет оглашено не позднее 23 марта.

Согласно обвинению Государственной прокуратуры, Тихановский собирал по заданию российских спецслужб информацию о жизненно важных для государственной обороны и функционирования государства объектах.

Тихановского задержали 10 декабря 2017 года. Спустя два дня он был арестован.