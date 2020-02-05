Эстонская фирма купила четыре самолета Boeing у авиакомпании airBaltic

Все самолеты прошли техобслуживание в Magnetic MRO и теперь находятся под контролем нового владельца, говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению Magnetic MRO, решение о продаже самолетов было для airBaltic запланированным стратегическим шагом, направленным на создание нового парка самолетов Airbus 220, который обеспечит большую эффективность использования топлива и уменьшит выбросы углекислого газа.

По состоянию на декабрь прошлого года у латвийской национальной авиакомпании airBaltic было 36 самолетов.

"В июне 2019 года у нас появилась возможность приобрести четыре Boeing 737, некоторые из которых имеют долгую историю эксплуатации в наших ангарах", - прокомментировал генеральный директор Magnetic MRO Ристо Мяэотс, добавив, что возможность приобрести те же самые самолеты много лет спустя является лучшим критерием качества работы компании по техническому обслуживанию.

Мартин Гаусс, генеральный директор AirBaltic, отметил, что самолеты Boeing 737 Classic составляли значительную часть парка самолетов airBaltic уже более десяти лет. «Эти самолеты стали для нас прорывом, помогли нам зарекомендовать себя в качестве сильной региональной авиакомпании».