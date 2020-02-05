Яна Тоом: защита нацменьшинств имеет шанс перейти в стадию реальных дел

Одна из задач инициативы, напрямую касающаяся Эстонии, – через изменение правовых актов добиться равного обращения с постоянно проживающими в странах ЕС негражданами, чтобы они имели те же права, что и граждане ЕС.

Законодательные инициативы Minority SafePack включают в себя:

1) защиту использования региональных языков и языков меньшинств в сферах государственного и муниципального управления, государственных услуг, образования, культуры, судопроизводства, СМИ, здравоохранения, торговли и защиты прав потребителя;

2) создание Европейского центра языкового разнообразия;

3) особое внимание к национальным и языковым меньшинствам со стороны Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда;

4) изучение вклада меньшинств в социальное и экономическое развитие Европы, включая недоиспользованный потенциал многоязычия и мультикультурности;

5) внесение поправок в директиву о статусе граждан третьих стран, долгое время проживающих в ЕС, с целью защиты лиц без гражданства;

6) гарантию неограниченного доступа к аудиовизуальным медиасервисам и их контенту на всей территории ЕС;

7) изменение действующих в ЕС правил распределения государственных дотаций с целью защиты культурного и лингвистического разнообразия.

Инициатива Minority SafePack собрала 1 128 385 подписей в 28 странах Евросоюза и стала пятой успешной гражданской инициативой такого рода. ЕС требует от гражданских инициатив, чтобы они собрали минимум миллион подписей, в том числе минимальное «пороговое число» подписей в семи странах ЕС. Это большое достижение – десяткам инициатив по другим темам не удалось набрать нужное количество голосов.

Законодательные инициативы представили Еврокомиссии Гражданский комитет Minority SafePack и президиум Федералистского союза европейских нацменьшинств (Federal Union of European Nationalities, FUEN). Теперь Еврокомиссия должна будет принять решение по этим предложениям. После официальной регистрации подписей, которая состоялась 10 января, у Еврокомиссии есть полгода на подготовку ответа. До 10 апреля Европарламент должен организовать публичные слушания по этому поводу. Координировать процесс будет Комитет по петициям (PETI).

«Сегодня – большой день, - сказал президент FUEN, румынский евродепутат венгерского происхождения Лорант Винце. – Семь лет усилий увенчались успехом, мы представили Еврокомиссии свои законодательные предложения, и та при поддержке Европарламента должна их рассмотреть. За нами десять миллионов представителей национальных и языковых меньшинств, и мы надеемся, что они наконец получат в Европе должную защиту».