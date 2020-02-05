«Везли как картошку»: россияне рассказали об эвакуации из Китая без еды и туалета

Как рассказала вывезенная из Китая женщина по имени Марина, перед эвакуацией россияне не могли добиться от посольства РФ какой-либо конкретной информации о том, как им готовиться. В то время как другие страны уже вывезли всех своих граждан и разместили на карантин в отелях у моря, как Франция, или на базе на Аляске, как США, в российском посольстве хранили молчание. Впечатления Марины описала в Facebook знакомая. Когда в Китае «не осталось никого уже, кроме китайцев, РФ взялась и за своих граждан», пишет NEWSru со ссылкой на «Фонтанку».

Россиян погрузили в автобусы и повезли в аэропорт. Дорога заняла девять часов вместо трех, потому что на каждом пункте их проверяли - измеряли температуру. Сначала россиянам сказали, что всех привезут в подмосковный военный госпиталь. Но потом было объявлено, что местом назначения является Тюмень в Сибири. После этого организаторы эвакуации вообще отказались давать дальнейшие комментарии: «Скажем вам все в самолете».

Россиян не кормили и предупредили, что им нельзя пить даже за два часа до посадки, так как в военном самолете нет туалета, только ведро за шторкой, для особых нужд.

«Везли как картошку. Мы летели 12 часов на лавках, без нормального туалета. Нас выгрузили на дозаправку в Улан-Удэ и даже не подготовили горячий чай и еду. В палатках стояли холодный чай и пирожки с замерзшей начинкой», - отметила Марина. Системы обогрева в палатках не было, а температура воздуха была -30 градусов Цельсия.

Шуб и пуховиков у многих пассажиров с собой просто не было. В такой ситуации было больше вероятности, что россияне получат переохлаждение, чем заболеют коронавирусом, считает Марина.

Другая пассажирка добавила, что на борту самолета тоже было очень холодно. «Спасались от холода как могли. Не очень удобно было. Удобств, в общем, не было», - пояснила Виктория Маковцова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что при погрузке пассажиров несколько раз осматривали, у них проверяли температуру, а люди меняли маски и получали питание.

С патриотическим и государственным пафосом прокомментировала транспортировку сограждан вице-премьер Татьяна Голикова. «Эвакуация наших граждан из города Ухань, провинция Хубей, - это гуманитарная акция. Мы своих не бросаем. И, мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому», - заявила чиновница на заседании правительства, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. Видео с комментарием Голиковой опубликовал Life.

Теми же словами описал ситуацию губернатор Тюменской области Александр Моор. «Мы своих в беде не бросаем, поэтому Тюменская область в числе других регионов предложила свои возможности для решения этой задачи. Все службы сработали на отлично, сделано все, чтобы все чувствовали себя безопасно: эвакуированные люди, медицинские сотрудники и, самое главное, все наши земляки, потому что здание (санатория, в котором разместили эвакуированных - прим. NEWSru.com) удалено от населенных пунктов», - отметил губернатор. Его слова приводит 72.ru.

Напомним, 5 февраля в Тюмень на военно-транспортных самолетах были доставлены 144 человека из китайского города Ухань. Среди них оказались четверо детей в возрасте от семи месяцев до четырех лет.

Их разместили в реабилитационном центре - санатории «Градостроитель» в 30 км от Тюмени. Вокруг него выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии. В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медицинских отходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах. Находиться в карантине эвакуированные будут две недели.

Как рассказала жительница Ростова-на-Дону Надежда К., в санатории людей расселили по номерам, из которых им нельзя выходить 14 дней вообще. «Ни с кем нельзя пересекаться. В противном случае 14 дней карантина будут исчисляться заново», - приводит Meduza рассказ Надежды.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, рассказал, что в Тюмени развернута мобильная лаборатория, включающая в себя полный анализ и возможность проведения анализов клинико-биохимических, общего анализа крови, рентген-установка, дополнительные палаты.