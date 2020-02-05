Фото и видео ⟩ В Стамбуле после посадки самолет развалился на части и загорелся

После посадки самолет развалился на части и загорелся. «Самолет Pegasus только что разбился в аэропорту Сабихи Гекчен», - написал пользователь Twitter, разместив видео с места инцидента. По данным телеканала Euronews, после посадки в самолете начался пожар. В Минтрансе Турции уточнили, что на борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не погиб.
Az önce Sabiha Gökçen havalimanında Pegasus’un bir uçağı düştü 😢 pic.twitter.com/PZ0zYy3NKS— M.Y.A (@myatasever) February 5, 2020
Как видно из опубликованного телеканалом EHA News в Twitter видеозаписи, после аварийной посадки воздушное судно развалилось на три части.
#BREAKING— EHA News (@eha_news) February 5, 2020
A passenger plane gets off the track at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport
A fire broke out at the plane, initial reports say. pic.twitter.com/lRtbwp4LaP
После аварии в аэропорту в Стамбуле были временно приостановлены вылеты, уточняет Daily Sabah. Всех пассажиров эвакуировали, сейчас на месте работают пожарные, медики и полиция. Генеральная прокуратура Турции начала расследование, пишет NTV.