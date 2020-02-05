Фото и видео ⟩ В Стамбуле после посадки самолет развалился на части и загорелся

После посадки самолет развалился на части и загорелся. «Самолет Pegasus только что разбился в аэропорту Сабихи Гекчен», - написал пользователь Twitter, разместив видео с места инцидента. По данным телеканала Euronews, после посадки в самолете начался пожар. В Минтрансе Турции уточнили, что на борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не погиб.