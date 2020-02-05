Предприниматель вернет городу заброшенное здание у Ратушной площади Нарвы

Общежитие оказалось ненужным, а можно ли построить отель?

Здание рядом с Ратушной площадью было построено как детский сад. Позже в нем располагалось Генеральное консульство России в Нарве, а после того, как дипломаты построили себе новое здание и съехали, город решил передать участок с заброшенными строениями в частные руки.

Предприниматель Андрей Дмитриев предложил городским властям построить общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. В это время новое здание колледжа как раз строилось буквально в нескольких шагах - на Ратушной площади.

Тармо Таммисте, который в те годы был мэром Нарвы, рассказал, что городские власти обсудили предложение и согласились на него, поскольку посчитали, что это будет действительно полезное для города дело.

Поскольку речь шла о социально значимом объекте, конкурс не проводился, город передал компании Euroekspert Grupp право застройки на 50 лет. При этом Катри Райк, которая в то время была директором колледжа сообщила, что о планах строительства общежития для его студентов узнала от журналистов.

Летом 2011 года предприниматель предложил выкупить у города здание, сообщив, что только в этом случае он сможет исполнять свои инвестиционные обязательства. Но продажа городского участка конкретному предпринимателю без конкурса была бы незаконна, а конкурс заведомо был бы неравным - для любого другого предпринимателя не было бы смысла покупать участок, на котором до 2060 года строить что-либо сможет только владелец права застройки - Euroekspert Grupp.

Идею продажи участка власти обсуждали долго: еще в 2013 году тогдашний вице-мэр по городскому хозяйству Максим Волков заявил, что выйдет из своего кабинета в наручниках, если одобрит такую сделку. А мэр Нарвы в то время Эдуард Эаст не видел в продаже коррупционных рисков.

Одновременно предприниматель передумал строить общежитие и решил строить гостиницу. Андрей Дмитриев сообщил Rus.Postimees, что эта идея у него появилась только после того, как у колледжа отпала необходимость в общежитии:

“Когда я брал участок, у меня было обязательство - сделать общежитие для колледжа. Два или три года назад колледж заключил соглашение с Академией МВД, что у них будет общее общежитие. И необходимость в общежитии отпала. Я написал письмо в управу, предложил переделать договор. Я сделаю там жилой дом или гостиницу. Мне ответили, что договор пересматривать не будут - или стройте, или “до свидания”. Я три раза писал, аргументировал, но мне просто сказали нет и всё”.