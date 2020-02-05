Предприниматель вернет городу заброшенное здание у Ратушной площади Нарвы

Десять лет назад город Нарва без конкурса передал право застройки на участок по адресу Рюйтли, 8 компании Euroekspert Grupp. Владелец компании Андрей Дмитриев планировал построить общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. При этом в самом колледже говорили, что даже не знали об этом проекте. Позже предприниматель решил строить не общежитие, а гостиницу, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Теперь, спустя 10 лет, Андрей Дмитриев возвращает участок городу.
Общежитие оказалось ненужным, а можно ли построить отель?
Здание рядом с Ратушной площадью было построено как детский сад. Позже в нем располагалось Генеральное консульство России в Нарве, а после того, как дипломаты построили себе новое здание и съехали, город решил передать участок с заброшенными строениями в частные руки.
Предприниматель Андрей Дмитриев предложил городским властям построить общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. В это время новое здание колледжа как раз строилось буквально в нескольких шагах - на Ратушной площади.
Тармо Таммисте, который в те годы был мэром Нарвы, рассказал, что городские власти обсудили предложение и согласились на него, поскольку посчитали, что это будет действительно полезное для города дело.
Поскольку речь шла о социально значимом объекте, конкурс не проводился, город передал компании Euroekspert Grupp право застройки на 50 лет. При этом Катри Райк, которая в то время была директором колледжа сообщила, что о планах строительства общежития для его студентов узнала от журналистов.
Летом 2011 года предприниматель предложил выкупить у города здание, сообщив, что только в этом случае он сможет исполнять свои инвестиционные обязательства. Но продажа городского участка конкретному предпринимателю без конкурса была бы незаконна, а конкурс заведомо был бы неравным - для любого другого предпринимателя не было бы смысла покупать участок, на котором до 2060 года строить что-либо сможет только владелец права застройки - Euroekspert Grupp.
Идею продажи участка власти обсуждали долго: еще в 2013 году тогдашний вице-мэр по городскому хозяйству Максим Волков заявил, что выйдет из своего кабинета в наручниках, если одобрит такую сделку. А мэр Нарвы в то время Эдуард Эаст не видел в продаже коррупционных рисков.
Одновременно предприниматель передумал строить общежитие и решил строить гостиницу. Андрей Дмитриев сообщил Rus.Postimees, что эта идея у него появилась только после того, как у колледжа отпала необходимость в общежитии:
“Когда я брал участок, у меня было обязательство - сделать общежитие для колледжа. Два или три года назад колледж заключил соглашение с Академией МВД, что у них будет общее общежитие. И необходимость в общежитии отпала. Я написал письмо в управу, предложил переделать договор. Я сделаю там жилой дом или гостиницу. Мне ответили, что договор пересматривать не будут - или стройте, или “до свидания”. Я три раза писал, аргументировал, но мне просто сказали нет и всё”.
По информации нынешнего директор Департамента городского хозяйства и члена управы Елены Скулачёвой, спор между управой и предпринимателем, можно ли строить отель вместо общежития, велся письменно в 2011-2013 годах. Это задолго до того, как стало известно о приходе Академии МВД в Нарву. По данным департамента выходит, что предприниматель получил право застройки на льготных условиях для социального объекта, потом попытался выкупить участок и построить на нем коммерческий объект.
Решил вернуть здание
Договор о передаче Euroekspert Grupp права застройки предусматривал подробные инвестиционные требования еще в эстонских кронах, разбитые по годам. Требовалось снести старое здание, спроектировать и построить новое. По информации Елены Скулачёвой, в сумме и в пересчете на современную валюту обязательства по инвестициям составляют 658 289 евро.
Этих обязательств застройщик не выполнил. Чиновники много раз отправляли предпринимателю официальные письма с требованием отчитаться об инвестициях и выполнять условия договора.
При этом за право застройки он должен был платить ежегодно 1 630 евро, что делал исправно, без задержек.
В начале прошлого года Андрей Дмитриев объявил, что хочет расторгнуть договор.
“За пять лет они несколько раз пытались забрать у меня здание, как будто я не выполняю условия. Я им объяснял, что это невозможно делать. Год назад я на всё это плюнул и написал заявление - забирайте”, - рассказал он.
При этом Дмитриев подчеркнул, что пытается отказаться от права застройки с марта прошлого года и всё это время вынужден продолжать платить городу за право застройки, оплачивать уборку и охрану территории, которая ему уже не нужна.
Простить друг друга и расстаться
До того, как вопрос о расторжении договора рассмотрит городское собрание, его 5 февраля рассмотрела депутатская комиссия по городскому хозяйству.
Казус в том, что по договору за невыполнение инвестиционных обязательств Euroekspert Grupp должен был бы уплатить штраф в сумме около 8 тысяч евро. Но, по мнению чиновников, в случае расторжения договора со стороны города с взысканием штрафа предприниматель имеет право обжаловать это решение в суде. Мало того, что дело может затянуться на годы, так еще предприниматель сможет требовать обратно около 15 тысяч евро, которые за 10 лет заплатил городу за пользованием правом застройки.
Взвесив два этих варианта, члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы расстаться с предпринимателем полюбовно, без штрафов. Данное решение является только рекомендацией для горсобрания, окончательно разорвать договор должно городское собрание.