В Европе начинаются учения НАТО с самой большой за 25 лет переброской войск из США

Как сообщила пресс-служба НАТО, в учениях принимают участие более 37 тысяч военнослужащих из 18 стран-членов и партнеров НАТО. В ходе маневров будет произведено самое крупное за последние 25 лет развертывание в Европе войск, базирующихся в США.

Непосредственно из Америки в Европу будут переброшены и там дислоцированы 20 тысяч солдат и офицеров. Это демонстрирует приверженность США Североатлантическому альянсу и решимость Америки поддержать европейских союзников и партнеров, подчеркивается в коммюнике НАТО. Учения продлятся до середины мая, когда завершится развертывание войск союзников в Германии и Польше.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил «Российской газете», что РФ отреагирует на учения. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения не направлены против какой-то конкретной страны: «Их цель - показать способность [США] быстро развернуть американские силы в Европе для защиты союзников альянса в случае необходимости» (цитата по ТАСС).

В НАТО отрицают, что учения «Защитник-2020» направлены против РФ. «Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен холодной войны. Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях», - подчеркнул заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг.

Основной территорией для перемещения войск станет Польша, тогда как Германия будет выполнять функции логистического центра и главной транзитной страны. Ранее Эндрю Ролинг пообещал, что переброска войск минимально повлияет на жизнь населения ФРГ, так как будет проходить преимущественно ночью, сообщает DW.

В материале отмечается, что решение провести подобные учения в любом случае обусловлено непосредственной близостью Польши и стран Балтии - восточного фланга НАТО - к России. Как отмечает аналитик берлинского Фонда «Наука и политика» Клаудия Майор, ситуация для НАТО резко изменилась в 2014 году, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России.

После этого в альянсе решили выяснить, пригодны ли дороги, мосты и железные дороги в ЕС для транспортировки танков и другой тяжелой военной техники. Оказалось, что это возможно далеко не всегда. В секретном докладе НАТО констатируется, что альянс не сможет достаточно быстро отреагировать в случае неожиданного нападения России на Литву, Латвию или Эстонию, и переброска в Балтию войск и боевой техники из Центральной и Западной Европы займет слишком много времени.

К примеру, во времена СССР внимание уделялось лишь сообщению с запада на восток, поэтому в странах Балтии отсутствуют транспортные пути, позволяющие осуществить переброску военной техники с юга на север. Транспортировку тяжелой техники затрудняет и разная ширина железнодорожной колеи в странах Балтии и в западноевропейских странах.