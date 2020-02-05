Швеция шокирована смертью трехлетней девочки

Семья находилась под пристальным вниманием соцработников города Норрчёпинг с 2016 года. По их словам, мать употребляла наркотики, кроме того, ее психическое здоровье было расшатано. После рождения ребенка отец сел в тюрьму за преступления, связанные с оружием, пишет Aftonbladet.

Малышка попала в приемную семью сразу же после выписки из роддома. Когда девочке исполнилось два года, биологические родители потребовали в суде восстановить их в правах на воспитание дочери. Решением административного суда она была передана на их попечение. Это решение было принято, несмотря на несогласие соцработников.

В прошлый четверг девочка была найдена мертвой в своем доме. По данным Aftonbladet, ребенок умер некоторое время назад, но родители не обращались ни к кому за помощью. Полицию вызвали соседи, которые беспокоились за безопасность девочки.