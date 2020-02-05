Йыхви не разрешает перевозчику мусора повышать цены

С осени прошлого года Ragn-Sells вело переписку с волостным управлением на тему повышения цены вывоза отходов и хотело поднять цену уже с 1 января этого года. На встрече сторон в конце прошлого года Ragn-Sells объяснило, что их ходатайство связано с тем, что станция по сжиганию отходов в Иру с 1 января повысит цену на 82 процента и с начала года у них отсутствует договор с управляющим Уйкалаской свалкой ТОО Ekovir.

Цену может поднять только рост налогов

Спор Йыхвиского волостного управления и перевозчика отходов сосредоточился на пункте подписанного два года назад концессионного договора, который гласит, что цены можно изменить только в случае изменения ставки государственных налогов, которое подрядчик не имел возможности предусмотреть при подаче предложения на гостендер.

Ragn-Sells считает, что такая трактовка противоречит законам.

"Поскольку расходы на обращение с отходами неподконтрольны АО Ragn-Sells и зависят от цен приема отходов на предприятиях по обращению с отходами, у Ragn-Sells отсутствуют возможности каким-либо образом держать плату за услугу вывоза отходов под своим контролем", - написало волостному управлению представляющее Ragn-Sells адвокатское бюро Cobalt. Там же ссылаются на решение Государственного суда, которое гласит, что плата за услугу вывоза отходов должна быть достаточной для покрытия расходов на сооружение, эксплуатацию и закрытие предприятия по обращению с отходами и расходов на транспортировку отходов.

Йыхвиское волостное управление в ответ отметило, что при подготовке и рассмотрении концессии на услуги организованного вывоза отходов на период с 2018 по 2023 год волость хотела максимально избежать ситуации, когда при изменении расходов на вывоз отходов перевозчик отходов решает ходатайствовать о повышении цен на услуги. "Йыхвиская волость как заказчик была готова к ситуации, когда перевозчики отходов, оценив потенциальные коммерческие риски и вероятность увеличения расходов в течение периода действия договора, при подаче заявки предложат чуть более высокие цены на услуги, но вместе с тем не будут менять цены во время действия договора", - объяснило волостное управление в своем распоряжении.

"С учетом того, что даже при должном старании никогда не получится предусмотреть все обстоятельства, Йыхвиская волость сознательно ограничила в тендерном договоре возможность изменения цен на услуги", - значится в документе, которым отклонили ходатайство перевозчика отходов о повышении цен.

Перевозчик отходов взял время на размышление