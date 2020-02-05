Йыхви не разрешает перевозчику мусора повышать цены

Занимающееся вывозом отходов в Йыхви АО Ragn-Sells хочет повысить цену вывоза отходов в волости на 52 процента, однако волость не желает этого разрешать, пишет "Северное побережье".
С осени прошлого года Ragn-Sells вело переписку с волостным управлением на тему повышения цены вывоза отходов и хотело поднять цену уже с 1 января этого года. На встрече сторон в конце прошлого года Ragn-Sells объяснило, что их ходатайство связано с тем, что станция по сжиганию отходов в Иру с 1 января повысит цену на 82 процента и с начала года у них отсутствует договор с управляющим Уйкалаской свалкой ТОО Ekovir.
Цену может поднять только рост налогов
Спор Йыхвиского волостного управления и перевозчика отходов сосредоточился на пункте подписанного два года назад концессионного договора, который гласит, что цены можно изменить только в случае изменения ставки государственных налогов, которое подрядчик не имел возможности предусмотреть при подаче предложения на гостендер.
Ragn-Sells считает, что такая трактовка противоречит законам.
"Поскольку расходы на обращение с отходами неподконтрольны АО Ragn-Sells и зависят от цен приема отходов на предприятиях по обращению с отходами, у Ragn-Sells отсутствуют возможности каким-либо образом держать плату за услугу вывоза отходов под своим контролем", - написало волостному управлению представляющее Ragn-Sells адвокатское бюро Cobalt. Там же ссылаются на решение Государственного суда, которое гласит, что плата за услугу вывоза отходов должна быть достаточной для покрытия расходов на сооружение, эксплуатацию и закрытие предприятия по обращению с отходами и расходов на транспортировку отходов.
Йыхвиское волостное управление в ответ отметило, что при подготовке и рассмотрении концессии на услуги организованного вывоза отходов на период с 2018 по 2023 год волость хотела максимально избежать ситуации, когда при изменении расходов на вывоз отходов перевозчик отходов решает ходатайствовать о повышении цен на услуги. "Йыхвиская волость как заказчик была готова к ситуации, когда перевозчики отходов, оценив потенциальные коммерческие риски и вероятность увеличения расходов в течение периода действия договора, при подаче заявки предложат чуть более высокие цены на услуги, но вместе с тем не будут менять цены во время действия договора", - объяснило волостное управление в своем распоряжении.
"С учетом того, что даже при должном старании никогда не получится предусмотреть все обстоятельства, Йыхвиская волость сознательно ограничила в тендерном договоре возможность изменения цен на услуги", - значится в документе, которым отклонили ходатайство перевозчика отходов о повышении цен.
Перевозчик отходов взял время на размышление
Юридический советник Йыхвиского волостного управления Сильвер Пеэпмаа сказал, что даже если позиция Йыхвиского волостного управления в части применения данного пункта договора ошибочна, у Ragn-Sells в данный момент отсутствует основание ходатайствовать об изменении цен на услуги, поскольку оно опирается на утверждение, что на станции по сжиганию отходов в Иру цена выросла на 82 процента. Вместе с тем перевозчик отходов подтвердил волостному управлению, что по меньшей мере до 20 января отходы Йыхвиской волости направляли на Уйкаласкую свалку. "Таким образом, Ragn-Sells в формате, который может быть воспроизведен в письменном виде, подтвердило, что обоснование изменения цен на услуги неуместно, поскольку с 1 января 2020 года отходы не отвозятся на станцию по сжиганию отходов в Иру".
В распоряжении волостной управы также ссылаются на позицию Департамента конкуренции, что рост расходов на топливо и средней зарплаты не являются достаточными причинами для повышения цены услуги, поскольку при составлении для конкурса госпоставки предложения на период действия тендерного договора предприниматель должен спрогнозировать экономическую ситуацию и учесть возможность роста обоих видов расходов.
Руководитель Идаского региона Ragn-Sells Мерике Мяги сказала, что фирма развозит свои отходы в разные места по всей Эстонии в соответствии с объемами и заключенными с пунктами назначения договорами, которые необходимо соблюдать. "Порой отходов слишком много, а порой недостаточно, и мы направляем их в соответствии с необходимостью", - отметила она.
На вопрос, что Ragn-Sells предпримет в Йыхви теперь, когда волостное управление отказалось акцептировать повышение цен, Мяги ответила, что они этого пока не знают. "Мы должны подумать, как поступить, это займет немного времени".
Рост цен вызвал недовольство
В 2017 году жители Йыхви возмутились, когда волостное управление согласилось с ходатайством тогдашнего перевозчика отходов ТОО Ekovir о повышении цены вывоза отходов почти на 76 процентов. Тогда перевозчик объяснил рост цен тем, что Уйкалаская свалка значительно подняла платы. Во многом из-за этого случая волостное управление внесло в условия тендера на организованный вывоз отходов на 2018-2023 годы пункт, согласно которому поднимать цену в период действия тендерного договора можно только в случае роста государственных налогов.