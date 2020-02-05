На руке у патриарха Кирилла разглядели часы с бриллиантами за 16 000 долларов

Комментируя скандал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, патриарх сообщил, что фотография трехлетней давности была коллажем. В то же время он признал, что часы такой марки у него есть. «Ведь приходят многие и дарят. И стоят зачастую коробки, которые не открываешь, и не знаешь, что там. И я увидел, что действительно есть часы Breguet, и поэтому я нигде не дал комментариев, что у патриарха таких часов нет. Потому что да, коробка с такими часами, ни разу не надеванными, есть и она лежит», - сказал глава РПЦ.

Как признался тогда патриарх Кирилл, он «с интересом и ужасом» рассматривал подарки, которые у него скопились. По его словам, пользоваться столь дорогими вещами он бы не стал, но и передаривать тоже: «Но тогда что подумают о патриархе? Как же патриарх живет, если он такие дорогие подарки делает?» Почему нельзя было ценные вещи продать и средства направить на благие цели, предстоятель РПЦ не пояснил.

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал со слов предстоятеля церкви, что единственные часы, которые тот действительно носит - это «русские, недорогие часы с гербом», подаренные ему Дмитрием Медведевым во время его президентства.

Уже после выхода интервью с Соловьевым блогеры обнаружили такие же часы Breguet на фотографии с предстоятелем РПЦ, размещенной на сайте Патриархии. Причем снимок был отретуширован, поэтому роскошных часов на руке патриарха как бы не было, но они отражались в лакированной поверхности стола. Патриархия сперва отрицала, что кто-то вообще редактировал эту фотографию главы РПЦ, но позже признала, что фото действительно отретушировали, и извинилась за инцидент.