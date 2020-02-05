На руке у патриарха Кирилла разглядели часы с бриллиантами за 16 000 долларов

Руководитель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл носит несколько элитных часов стоимостью от почти тысячи до нескольких тысяч долларов каждые, узнали «Открытые медиа». У предстоятеля, например, есть Ulysse Nardin дороже 16 тысяч долларов. Эти часы с бриллиантами используются вместе с ремешком из крокодиловой кожи. При этом еще несколько лет назад патриарх Кирилл обещал пользоваться только подарком президента РФ - недорогими часами российского производства, напоминает NEWSru.
В январе 2018 года патриарх Кирилл пришел в Совет Федерации на открытие рождественских встреч на тему «Нравственные ценности и будущее человечества». На руке у него виднелись часы Ulysse Nardin Dual Time 42 mm, что видно на фото, сделанном на этом мероприятии фотокорреспондентом «Коммерсанта». Эта модель 2005 года, выпущенная в корпусе из нержавеющей стали диаметром 42 миллиметра, отличается водонепроницаемостью до 100 метров, двойным циферблатом и увеличенным размером окна даты. Часы поставляются с чёрным ремешком из кожи аллигатора с застежкой из нержавеющей стали.
Ulysse Nardin выпустил два варианта этой модели: в корпусе с белыми бриллиантами и без, причем первый вариант более чем вдвое дороже второго. Судя по заметной на фото характерной ребристости на корпусе часов, Его Святейшество носит именно модель с бриллиантами.
«Открытые медиа»: Патриарх Кирилл опять носит элитные часы за $16 000, хотя обещал так не делатьhttps://t.co/LiE1Cl6WGy— The Insider (@the_ins_ru) February 5, 2020
Сейчас новых часов такой модели уже не производят, но в интернет-магазинах экземпляр, как у патриарха, можно приобрести за 16100 долларов.
Эта модель Ulysse Nardin стоит дешевле часов Breguet, которые раньше видели у Кирилла. В 2012 году журналисты оценивали их в 30 тысяч долларов, то есть в два раза дороже нынешнего элитного экземпляра. Однако, если принять во внимание падение курса доллара (в 2012 году он стоил около 30 рублей), то в российской валюте разные элитные часы патриарха стоят одинаково - около одного миллиона рублей.
В ноябре 2019 года патриарх пришел на заседание II Съезда Общества русской словесности, проходившее в МГУ, в финских спортивных часах Suunto. Их тоже можно идентифицировать по фото «Коммерсанта». Глава РПЦ выбрал для себя модель Suunto 9 BARO Titanium стоимостью 55990 рублей. Часы сделаны из титана, держатся на силиконовом ремешке, в них можно погружаться в воду на глубину до 100 метров.
Компания-производитель рекомендует эту модель для «спортсменов, которым нужны бескомпромиссные спортивные часы». Они могут отслеживать до 120 часов тренировок, снабжены барометрическим датчиком для измерения высоты, давления и способны предупреждать о надвигающемся шторме. Амбассадорами бренда Suunto являются спортсмены: триатлонисты, дайверы, скалолазы, победители ультрамарафонов и Ironman.
«Открытые медиа» задали вопрос пресс-службе РПЦ о происхождении часов патриарха, но ответа не получили.
Патриарха Кирилла неоднократно упрекали в роскошном образе жизни - весьма странном с учетом пропагандируемых церковью духовных ценностей: скромности, нестяжательства и умеренности. Особенно бурное обсуждение допустимости владения дорогими вещами иерархами церкви вспыхнуло после того, как в 2009 году украинские журналисты сфотографировали на руке патриарха во время его визита в Донбасс часы Breguet за 30 тысяч евро.
Кирилл тогда сказал шахтерам, что кризис - это «результат греха, который проник в современную экономику». «Люди честного труда расплачиваются за тех, кто стяжал миллионы и миллиарды из воздуха. Мы все расплачиваемся за обман, за стремление к наживе, за потерю человеческого лица в экономических отношениях», - констатировал московский первосвятитель.
Комментируя скандал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, патриарх сообщил, что фотография трехлетней давности была коллажем. В то же время он признал, что часы такой марки у него есть. «Ведь приходят многие и дарят. И стоят зачастую коробки, которые не открываешь, и не знаешь, что там. И я увидел, что действительно есть часы Breguet, и поэтому я нигде не дал комментариев, что у патриарха таких часов нет. Потому что да, коробка с такими часами, ни разу не надеванными, есть и она лежит», - сказал глава РПЦ.
Как признался тогда патриарх Кирилл, он «с интересом и ужасом» рассматривал подарки, которые у него скопились. По его словам, пользоваться столь дорогими вещами он бы не стал, но и передаривать тоже: «Но тогда что подумают о патриархе? Как же патриарх живет, если он такие дорогие подарки делает?» Почему нельзя было ценные вещи продать и средства направить на благие цели, предстоятель РПЦ не пояснил.
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал со слов предстоятеля церкви, что единственные часы, которые тот действительно носит - это «русские, недорогие часы с гербом», подаренные ему Дмитрием Медведевым во время его президентства.
Уже после выхода интервью с Соловьевым блогеры обнаружили такие же часы Breguet на фотографии с предстоятелем РПЦ, размещенной на сайте Патриархии. Причем снимок был отретуширован, поэтому роскошных часов на руке патриарха как бы не было, но они отражались в лакированной поверхности стола. Патриархия сперва отрицала, что кто-то вообще редактировал эту фотографию главы РПЦ, но позже признала, что фото действительно отретушировали, и извинилась за инцидент.
Патриарх был замешан и в других скандалах с владением предметами роскоши. В 2012 году СМИ сообщили о том, что ему принадлежит элитная квартира в Доме на набережной в центре Москвы. И опять телеведущий Соловьев утверждал, что глава РПЦ не жил там ни единого дня, хотя и перевез туда библиотеку своего отца. Кроме того, патриарх пользуется дорогой яхтой, которую церкви подарил «Лукойл». На борту этого судна летом 2019 года заметили полуголых девушек и туристов. Стоимость аренды этой яхты составила 500 тысяч рублей в день, выяснили «Открытые медиа».