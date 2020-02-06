Сенат США не поддержал импичмент президента Трампа

Ранее президенту были предъявлены формальные обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию Конгресса Соединенных Штатов. Первое обвинение поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец. Со вторым согласились все демократы и ни один из 53 республиканцев.

"Украинагейт" и расследование Конгресса США

Обвинение в злоупотреблении властью связано с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором президент США якобы призывал начать расследование против своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

Обвинение в препятствовании расследованию Конгресса связано с попытками главы Белого дома помешать даче показаний и заблокировать доступ к некоторым запрошенным демократами документам.

Белый дом обвинил демократов в попытке вмешаться в выборы 2020 года

Белый дом опубликовал заявление вскоре после оглашения итогов голосования в Сенате. По словам пресс-секретаря Стефани Гришэм, показной импичмент, состряпанный демократами, завершился полным оправданием главы государства, а пункты обвинения являлись безосновательными. В частности, Адам Шифф, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, солгал Конгрессу и американскому народу, выступив с выдуманным заявлением о телефонном звонке, считают в Белом доме.

Трамп в ходе процесса успешно продвигал интересы Соединенных Штатов, был сосредоточен на вопросах, волнующих американцев и добивался подлинных побед, в то время как демократам вновь нечего продемонстрировать, подчеркнула Гришэм. Попытки демократов нацелены на пересмотр результатов президентских выборов 2016 года и вмешательство в выборы 2020-го, говорится в заявлении.

Трамп назвал провал импичмента победой всей страны

Дональд Трамп отреагировал на решение Сената двумя публикациями в Twitter. В первом твите президент США сообщил о своем намерении выступить с официальным заявлением в четверг, 6 февраля, в 12.00 (19.00 по Таллинну), назвав решение Сената победой нашей страны над импичментом.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020