Участник Олимпийских игр умер в 22 года

Легкоатлет дважды завоевывал бронзу на этапах «Бриллиантовой лиги» в 2018 году. Он также является бронзовым призером чемпионата мира по кроссу 2017 года. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Хадис занял 15-е место в забеге на десять тысяч метров. Отмечается, что спортсмен — один из пяти бегунов в истории, кому удалось преодолеть дистанцию в пять тысяч метров менее чем за 13 минут.