Fed Cup: Эстония начала домашний турнир с поражения

Валентини Грамматикопулу переиграла в трех партиях Елену Малыгину 6:4, 4:6, 7:6. Малыгина имела шанс в третьем сете одержать победу, но при счете 5:2 позволила гречанке выиграть четыре гейма подряд. Во втором поединке встретились первые ракетки команд Анетт Контавейт и 258-я ракетка мира Деспина Папимихаил. Контавейт неожиданно проиграла первый сет 3:6, но затем не оставила гречанке шансов, победив 6:3 и 6:0.