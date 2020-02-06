Чт, 6.02.2020
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Fed Cup: Эстония начала домашний турнир с поражения

Сборная Эстонии с поражения начала турнир первой группы Евро-Африканской зоны Fed Cup. Эстонские теннисистки уступили команде Греции 1:2.

Валентини Грамматикопулу переиграла в трех партиях Елену Малыгину 6:4, 4:6, 7:6. Малыгина имела шанс в третьем сете одержать победу, но при счете 5:2 позволила гречанке выиграть четыре гейма подряд. Во втором поединке встретились первые ракетки команд Анетт Контавейт  и 258-я ракетка мира Деспина Папимихаил. Контавейт неожиданно проиграла первый сет 3:6, но затем не оставила гречанке шансов, победив 6:3 и 6:0.

В парной встрече Контавейт и Малыгина в трех сетах проиграли Грамматикопулу и Папимихаил - 3:6, 6:4, 2:6.

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