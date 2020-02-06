Гран-при Китая 2020 года отменен из-за коронавируса

Федерация спорта Шанхая выпустила официальное заявление, в котором говорится об отмене проведения всех крупных спортивных соревнований на территории региона до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса.
Таким образом, Гран-при Китая был официально отменен местными властями. При этом Международная автомобильная федерация (ФИА) и руководство «Формулы-1» пока не делали официальных заявлений об отмене или переносе этапа.
Ранее было отменено проведение Гран-при Китая в чемпионате «Формулы Е».