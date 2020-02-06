Чт, 6.02.2020
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Гран-при Китая 2020 года отменен из-за коронавируса

Болид "Феррари" в гонке "Формулы-1"

ФОТО: HOCH ZWEI/imago images / HochZwei

Власти Китая отменили Гран-при "Формулы-1", который должен был пройти в Шанхае, передает Sports.ru.

Федерация спорта Шанхая выпустила официальное заявление, в котором говорится об отмене проведения всех крупных спортивных соревнований на территории региона до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса.

Таким образом, Гран-при Китая был официально отменен местными властями. При этом Международная автомобильная федерация (ФИА) и руководство «Формулы-1» пока не делали официальных заявлений об отмене или переносе этапа.

Ранее было отменено проведение Гран-при Китая в чемпионате «Формулы Е».

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